"Динамо" вернули скандального форварда

Украинский нападающий 22-летний Назарий Русин вернулся в киевское "Динамо".

"Днепр-1" досрочно прервал аренду нападающего киевлян, сообщает канал "Днепрян".

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"Вся команда, кроме Русина, едет на сборы. Вместо Русина у нас теперь будет другой футболист. Русин возвращается в "Динамо". Он талантливый парень, но у него в "Днепре-1" не пошло, такое бывает. Что-то не сложилось. Он либо недомолился футбольному богу, либо перемолился. Парень не без таланта. Я желаю ему успехов" – рассказал президент "Днепра-1" Юрий Береза.

"Днепр-1" взял в аренду Русина летом 2021 года до конца сезона. Форвард сыграл за днепровскую команду десять матчей и забил два гола во всех турнирах.

Русин не смог закрепиться в "Динамо". У него был конфликт с бывшим наставным команды Александром Хацкевичем. Выступая за "Легию" в прошлом сезоне нападающий поссорился с руководством польского гранда.