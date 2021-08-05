"Динамо" упустило победу над "Фенербахче"

Киевское "Динамо" провело товарищеский матч против турецкого "Фенербахче".
Игра проходила в Стамбуле. Командам не удалось выявить сильнейшего - 1:1.
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Гости вышли вперед после забитого мяча Богдана Леднев в конце первого тайма.
Турки ответили своим голом в середине второго тайма, грек Димитрис Палкас сравнял счет.
8 августа "Динамо" проведет матч третьего тура чемпионата Украины против "Зари". Начало игры в 19:30. Отчет о матче читайте на нашем сайте.
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