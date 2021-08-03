Суркис рассказал о будущем Супряги

Форвард молодежной сборной Украины 21-летний Владислав Супряга останется в киевском "Динамо".
Президент киевского клуба Игорь Суркис не настроен продавать игрока.
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"Владислав в Киеве, начинает тренироваться. Я надеюсь, что за этот период, пока у него была травма, он понял, что надо конкурировать.
С "Вересом" Гармаш играл центрального нападающего. Денис сделал свое дело - забил. Я считаю, что сегодня Супряга должен конкурировать. Он - молодой футболист. У него все впереди ", - сказал Суркис в эфире "Профутбол Digital".
По сообщению СМИ, итальянский "Дженоа" заинтересована в трансфере форварда.
Владислав Супряга выступает за "Динамо" с лета 2018 года, но так и не смог получить место в составе.
Во время летнего трансферного окна "Динамо" подписало трех форвардов - Шкурина, Эрика Рамиреса и Кулача.
4 августа "Динамо" сыграет товарищеский матч против "Фенербахче".
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