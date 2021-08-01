"Динамо" без Луческу за шесть минут разгромило "Верес"

Александр Тимчик стал героем матча. Фото: ФК "Динамо" Киев

В матче второго тура чемпионата Украины "Динамо" разгромило "Верес" - 4:0.

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Без Луческу. Наставник киевлян наблюдал за игрой с трибуны. Причина - желание поберечь здоровье.

"Динамо" удивило составом. Гармаш играл в атаке. Сидорчук, Кендзера, Цыганков, Забарный, Жерсон Родригес остались в запасе.

Киевляне выиграли матч за шесть минут. За первые шесть минут динамовцы забили дважды и закрыли вопрос победителя поединка. Оба раза мяч в ворота "Вереса" влетал после ударов головой.

Замены не усилили игру "Динамо"

Хорошая игра Тимчика. Правый защитник "Динамо" сделал ассист и забил гол.

Травма Попова. Защитник "Динамо" смог отыграть только полчаса после чего был заменен.

Замены Луческу ослабили игру. В первом тайме динамовцы победили 3:0. В перерыве на поле вышли Цыганков, Сидорчук и Родригес. Но игра от этого лучше не стала.

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Неоднозначный Цыганков. Лидер "Динамо" провел слабый второй тайм. В конце матча смог заработать пенальти, который сам и реализовал.

"Верес" заслужил гол. Команда из Ровно создала 3-4 голевых момента. В конце матча арбитр отменил мяч гостей из-за офсайда.

Подготовка к сезону продолжается. "Динамо" не имело никаких проблем с "Вересом". Команда Луческу победила без над усилий и экспериментальным составом.

Во втором туре "Шахтер" разгромил ФК "Львов" - 3: 0. "Десна" в гостях обыграла "Мариуполь" -2:1. "Колос" одолел "Металлист-1925" 1:0. "Днепр-1" разгромил "Черноморец" -3:0, "Ворскла" победила "Рух" - 2:0, "Минай" минимально обыграл "Александрию" - 1:0. 4 августа "Динамо" проведет товарищеский матч против "Фенербахче". 8 августа команда Луческу сыграет против "Зари".