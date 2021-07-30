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пятница, 30 июля 2021 21:01

Чего ждать от "Динамо" в новом сезоне

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Чего ждать от &quot;Динамо&quot; в новом сезоне
Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

1 августа "Динамо" стартует в новом сезоне чемпионата Украины. Команда Мирчи Луческу более месяца готовилась на сборах.

Кадрово команда практически не изменилась. На выход пошли игроки, которые не подходили Луческу. Это молодежь и не нужны футболисты. Единственным исключением может стать Владислав Супряга, который окончательно потерял доверие у тренера и близок к смене команды.

Неудачная игра на Евро динамовцев не позволили клубу удачно продать Виталия Миколенко или Виктора Цыганкова.

Луческу хотел видеть по два игрока на каждую позицию для конкуренции и увеличение кадрового выбора. "Динамо" предстоит играть в Лиге чемпионов и чемпионат увеличился на две команды.

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Усилили команду три форварда - Владислав Кулач, Эрик Рамирес и Илья Шкурин. Луческу окончательно разочаровался Супрягой, а Артем Беседин получил тяжелую травму на Евро. Поэтому усиливать нужно было не только класс, но и количество.

С "Колоса" подписали Дениса Антюх. Он должен усилить конкуренцию на флангах. Через пол года должен заменить Карлоса Де Пену, который не может договориться о новом контракте. Из-за постоянных травм Цыганкова и Беньямина Вербича позиция вингера нуждалась в кадровом усилении.

Луческу брал на сборы молодых футболистов. Но прошлогодний опыт с доверием к вчерашним дублерам не повторится. Уровень команды стал выше да и конкуренции на место в составе больше. Луческу хочет развивать футболистов, с которыми начал свой путь, а не брать новых молодых игроков на воспитание.

На сборах "Динамо" провело много спаррингов. Играли почти через день. Луческу пробовал различные сочетания игроков, различные построения игры. В тактическом плане от "Динамо" ничего нового ждать не нужно. Это рациональная дисциплинированная команда, которая стала опытнее и увеличила свой кадровый потенциал.

Основным форвардом "Динамо" на старте сезона станет Илья Шкурин

Стартовый состав не претерпит существенных изменений. Под вопросом место Дениса Попова. Пара Забарный-Сирота выглядела довольно надежно и смогла сыграться. Эксперименты с Томашем Кендзерою в центе обороны вызваны только травмами Попова и большой конкуренции на правому фланге защиты.

Тройка Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский будет основной в середине поля. Александр Андриевский и Владимир Шепелев - снова нестабильны. Богдану Ледневу пока рано тягаться с Буяльским за место в составе.

Не будем основных игроков на флангах полузащиты. Луческу будет менять Цыганкова, Вербича, Де Пену, Антюха, Жерсона Родригеса между собой. Не исключено, что словенец будет снова время от времени играть в нападении. Пока полноценно адаптируются новые нападающие.

Основным форвардом должен стать Шкурин. Белорус начал забивать с первого матча. Он подходит для игры "Динамо". Рамирес сможет конкурировать, когда адаптируется к команде и наберет физические кондиции. Поэтому подписали Кулача, чтобы не остаться с одним нападающим.

1 августа "Динамо" сыграет против "Вереса" в стартовом матче УПЛ. Начало игры в 19:30. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

В прошлом сезоне "Динамо" выиграло все внутренние трофеи - Кубок, чемпионат и Суперкубок

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
30
июля

Арбитру привиделся гол в финале Кубка мира

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