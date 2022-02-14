"Динамо" проведет сбор в Турции без трех ведущих футболистов

Николай Шапаренко. Фото: ФК "Динамо"

В воскресенье, 13 февраля, делегация киевского "Динамо" отправилась в Турцию на заключительный зимний сбор.

Отправились киевляне туда без трех игроков основной обоймы: Николая Шапаренко, Владимира Шепелева и Константина Овчаренко, сообщает официальный сайт "бело-синих".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легионер "Динамо" заявил, что не хочет возвращаться в киевский клуб

Полузащитник Шепелев в конце прошлого сбора получил травму икроножной мышцы и пропустит заключительный этап подготовки, восстанавливаясь на клубной базе.

Полузащитник Шапаренко и защитник Овчаренко пропустят начало третьего сбора команды в Турции из-за положительных результатов тестов на COVID-19.

Игроки остались в Киеве на самоизоляции.

Сбор "Динамо" в Турции продлится до 22 февраля. В случае быстрого выздоровления Шапаренко и Овчаренко смогут присоединиться к команде во время заключительного этапа подготовки к возобновлению сезона. "Динамо" начало третий сбор с разгромной победы.