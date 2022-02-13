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воскресенье, 13 февраля 2022 18:51

Очередной разгром. "Динамо" начало третий сбор с победы

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Очередной разгром. &quot;Динамо&quot; начало третий сбор с победы
Фото: ФК "Динамо"

В воскресенье, 13 февраля, киевское "Динамо" провело первый контрольный матч на заключительном тренировочном сборе в Турции.

Соперником динамовцев в спарринге, который прошел на арене Mardan Stadium, стал лидер первого дивизиона (второго по рангу) чемпионата Сербии - клуб "Инджия", сообщает сайт "бело-синих".

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Матч запомнился большим количеством фолов.

На 33-й мин. Беньямин Вербич вывел "Динамо" вперед, пробив мимо воротаря после передачи Сергея Сидорчука из глубины.

В конце первого тайма Владислав Дубинчак нашел пространство для передачи в штрафную площадь на Карлоса де Пену, который нанес точный удар.

На 57-й мин. Владислав Ванат обыгрался с Виктором Цыганковым на входе в штрафную, сместился к боковой линии вратарской и нанес точный удар левой.

А ближе к концу матча Виталий Буяльский вышел на ударную позицию и перекинул голкипера - 4:0.

"Динамо" на втором сборе сыграло шесть матчей, в которых одержало пять побед и однажды сыграло вничью.

На третьем зимнем сборе команда запланировала пять спаррингов.

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