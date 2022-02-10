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четверг, 10 февраля 2022 11:51

Дубль от Шапаренко. "Динамо" одержало восьмую победу на сборах

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Дубль от Шапаренко. &quot;Динамо&quot; одержало восьмую победу на сборах
Николай Шапаренко. Фото: ФК "Динамо"

В четверг, 10 февраля, киевское "Динамо" провело шестой контрольный матч на втором тренировочном сборе в Турции.

Соперником в заключительном спарринге стал представитель Боснии и Герцеговины - клуб "Широки Бриег", информирует официальный сайт киевлян.

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На 15-й мин. после прострела Владислава Дубинчака сфолили против Дениса Антюха. Арбитр указал на отметку в 11 м, а Николай Шапаренко хладнокровно пробил в правый от себя угол, обыграв голкипера.

На 35-й мин. после удара Карлоса де Пены со штрафного мяч попал в стенку, после чего уругваец навесил в штрафную, где "сфера" попала к Денису Гармашу, который и поразил ворота.

В начале второго тайма Виктор Цыганков пробил из-за пределов штрафной. Голкипер отразил мяч перед собой, чем воспользовался Владислав Ванат и сделал счет 3:0.

На 68-й мин. "Широки Бриег" отыграл один гол, реализовав пенальти. Денис Бойко не угадал угол, в который пробил соперник.

В конце встречи Виктор Цыганков перевел мяч в центр штрафной, откуда Николай Шапаренко в касание пробил по воротам, оформив дубль и установив итоговый счет - 4:1.

"Динамо" завершило этим матчем второй сбор и теперь вернется на несколько дней в Киев. Всего на турецком этапе подготовки киевляне сыграли шесть матчей, в которых одержали пять побед и один раз сыграли вничью.

"Динамо" на третьем зимнем сборе запланировало пять спаррингов.

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Дата
10
февраля

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