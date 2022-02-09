"Динамо" на третьем сборе запланировало пять спаррингов

"Динамо" готовится к сезону. Фото: ФК "Динамо"

В четверг, 10 февраля, после контрольного матча с представителем Боснии и Герцеговины командой "Широки Бриег" динамовцы на несколько дней вернутся в Киев.

А уже в воскресенье, 13 февраля, команда снова отправится в Турцию на третий учебно-тренировочный сбор, который продлится до 22 февраля, сообщает официальный сайт клуба.

Это будет завершающий этап подготовки подопечных Мирчи Луческу ко второй части сезона и пройдет он на южном побережье, в том же месте, где был и второй сбор.

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В рамках третьего сбора планируется проведение пяти спаррингов, однако в программе возможны изменения.

Названия команд, которые будут противостоять "бело-синим", не уточняются.

Киевский клуб уже отыграл пять спаррингов на втором тренировочном сборе в Турции. Динамовцы разгромили чемпиона Болгарии "Лудогорец", одержали волевую победу в матче против ФК "Чукарички", сыграли вничью с болгарским "Левски" и минимально обыграли черногорский "Рудар" и "Динамо" Тбилиси.