"Динамо" проведет переговоры с иностранным тренером

Игорь Суркис задумался о приглашении иностранного тренера в "Динамо".

Киевское "Динамо" может возглавить иностранный специалист.

Как стало известно "Sport Arena", киевский клуб находится в решающий стадии переговоров с возможным будущим новым главным тренером команды.

Потенциальный наставник столичного клуба в ближайшее время планирует прибыть в Киев и должен присутствовать на матче бело-синих со " ФК Львовом", который состоится 26 мая в рамках 31-го тура УПЛ.

Если переговоры пройдут успешно, о назначении нового наставника клуба должно быть объявлено после заключительного тура чемпионата и истечения срока контракта нынешнего главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича.

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Хацкевич возглавляет киевский клуб с 2017 года после ухода Сергея Реброва. С тех пор белорус выиграл лишь Суперкубок Украины в 2018 году, но так и не стал триумфатором чемпионата или Кубка Украины.