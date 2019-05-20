"Динамо" презентует новую форму на сезон 2019/20 с автографом Лобановского

На новой форме "Динамо" будет автограф Валерия Лобановского.

Киевское "Динамо" объявило о презентации новой формы на сезон 2019/20 перед матчем против ФК "Львов".

"26 мая во время матча" Динамо "- "Львов" официальный спортивный спонсор киевского клуба - New Balance, представит новую игровую форму, в которой команда будет играть в сезоне 2019/2020.

Форма имеет эксклюзивный дизайн и выдержана в фирменных цветах клуба. Кроме этого, в честь 80-летия со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского на форме присутствует его автограф", - сообщает официальный Instagram киевлян.

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Напомним, "Динамо" встретится со "Львовом" 26 мая на НСК "Олимипийський". Начало матча в 17:00.