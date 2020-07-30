"Динамо" потеряло лидера из-за травмы

Лидер киевского "Динамо" Беньямин Вербич пропустит 3-4 недели из-за травмы.
Словенском футболисту сделали операцию на паховых кольцах в Мюнхене. Вербич пропустит подготовку команды к новому сезону.
"У меня в течение определенного времени были проблемы с паховыми кольцами, в понедельник сделали еще одно обследование, которое подтвердило, что необходима операция", - сказал Вербич в комментарии официальному сайту клуба.
Операция прошла успешно, я все еще нахожусь в клинике в Мюнхене, но уже в четверг меня должны отпустить домой. В Киев планирую вернуться на следующей неделе, а в целом реабилитация по предварительным данным должна занять три-четыре недели"
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В сезоне-2019/20 Беньямин Вербич сыграл в 37 матчах за "Динамо" во всех турнирах, забив 14 мячей и отдав три результативные передачи.
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