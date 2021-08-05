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четверг, 05 августа 2021 18:24

"Динамо" отпустило полузащитника в хорватский клуб

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&quot;Динамо&quot; отпустило полузащитника в хорватский клуб
Бенито не смог закрепиться в "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Клуб из Хорватии "Горица" арендует полузащитника "Динамо" 22-летнего Бенито.

Нигериец будет выступать в хорватской лиге в течение сезона на правах аренды, сообщает Index.

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"Горица" имеет право выкупить игрока после завершения арендного соглашения.

Бенито должен будет заменить на левом фланге Кристиана Ловрича, к которому есть интерес со стороны иностранных клубов.

Прошлом сезоне Бенито провел 18 матчей в составе "Олимпика", в которых забил три гола.

В 2020 году нигериец подписал контракт с "Динамо" сроком на 3,5 года. Ранее Бенито выступал за "Саксан" из Молдовы, "Локомотив" Ташкент, "Луч" и "Тамбов" Россия .

8 августа "Динамо" проведет матч третьего тура УПЛ против "Зари". Игра начнется в 19:30. Отчет о матче читайте на нашем сайте.

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