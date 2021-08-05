76-летнему Луческу сделали операцию - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Просмотров: 261
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Просмотров: 801
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Просмотров: 1116
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Просмотров: 4860
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Просмотров: 1764
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Просмотров: 1161
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
Просмотров: 891
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Просмотров: 450
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Просмотров: 1467
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2 Просмотров: 783
Фото
Все фото
5
8
6
7
7
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
&quot;Горжусь своими матчами в Токио&quot; - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Украинка покорила &quot;гору-убийцу&quot;, где погибает каждый четвертый
Украинка покорила "гору-убийцу", где погибает каждый четвертый
Видео
Все видео
"Динамо" упустило победу над "Фенербахче"
"Динамо" упустило победу над "Фенербахче"
Игрок "Зари" забил два мяча за 96 секунд
Игрок "Зари" забил два мяча за 96 секунд
Беленюк станцевал гопак после золота на Олимпиаде
Беленюк станцевал гопак после золота на Олимпиаде
Как выглядит новый автобус "Динамо"
Как выглядит новый автобус "Динамо"
Почему "Шахтер" победил "Генк"
Почему "Шахтер" победил "Генк"
Интервью
1/5
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 540
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 279
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1728
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1512
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 261
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 2143
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
четверг, 05 августа 2021 08:41

76-летнему Луческу сделали операцию - СМИ

  Комментировать
76-летнему Луческу сделали операцию - СМИ
Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главному тренеру киевского "Динамо" 76-летнему Мирчи Луческу сделали операцию.

Луческу перенес операцию в Киеве. После матча второго тура с "Вересом", который румынский специалист провел в vip-ложе, Луческу отправился в больницу для более детального медобследования, сообщает Meta-ratings.com.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" без Луческу за шесть минут разгромило "Верес"

В результате главному тренеру пришлось перенести операцию, которая прошла успешно. Детали вмешательства остаются неизвестными. Наставник пропустил товарищеский матч против "Фенербахче".

После восстановления специалист снова сможет приступить к своим непосредственным обязанностям.

Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с лета 2020 года. В прошлом сезоне киевляне выиграли все внутренние трофеи.

В своем первом матче в УПЛ "Динамо" разгромило "Верес". 8 августа подопечные Мирчи Луческу сыграют против "Зари" в гостях. Отчет о матче читайте на нашем сайте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «76-летнему Луческу сделали операцию - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
августа

В США вышла газета на украинском языке

Скандальная экс-депутат погибла в ДТП

За спасениями 33 шахтеров наблюдали миллионы людей

Ловелас назвал мощный афродизиак

Самое читаемое
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист 1 Просмотров: 32745
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
5
 Просмотров: 19675
Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться
Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться
 Просмотров: 8082
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
5
 Просмотров: 4869
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
6
 Просмотров: 4860
Спорт
Магучих и Левченко вышли в финал Олимпиады
Магучих и Левченко вышли в финал Олимпиады Просмотров: 189
Вернется в Украину. Хачериди нашел себе новый клуб
Вернется в Украину. Хачериди нашел себе новый клуб Просмотров: 189
"Динамо" упустило победу над "Фенербахче"
"Динамо" упустило победу над "Фенербахче"
 Просмотров: 162
"Кажется это сон" - Лузан о "бронзе" на Олимпиаде
"Кажется это сон" - Лузан о "бронзе" на Олимпиаде Просмотров: 252
12 медалей в активе - Украина завоевала девятую "бронзу" на Олимпиаде
12 медалей в активе - Украина завоевала девятую "бронзу" на Олимпиаде Просмотров: 450
Больше всего комментируют
28
"Зеленский готовит информационную бомбу" – политолог о деле Чауса
4
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и "патриотических псевдопатриотов"
4
Резкого роста тарифов на электроэнергию не будет - пресс-секретарь Зеленского
2
В ОП не рискнули связать смерть Шишова с Лукашенко
1
$2,7 млрд от МВФ: Зеленский рассказал, на что будут тратить транш
Голосов: 374
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть