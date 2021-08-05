76-летнему Луческу сделали операцию - СМИ

Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главному тренеру киевского "Динамо" 76-летнему Мирчи Луческу сделали операцию.

Луческу перенес операцию в Киеве. После матча второго тура с "Вересом", который румынский специалист провел в vip-ложе, Луческу отправился в больницу для более детального медобследования, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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В результате главному тренеру пришлось перенести операцию, которая прошла успешно. Детали вмешательства остаются неизвестными. Наставник пропустил товарищеский матч против "Фенербахче".

После восстановления специалист снова сможет приступить к своим непосредственным обязанностям.

Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с лета 2020 года. В прошлом сезоне киевляне выиграли все внутренние трофеи. В своем первом матче в УПЛ "Динамо" разгромило "Верес". 8 августа подопечные Мирчи Луческу сыграют против "Зари" в гостях. Отчет о матче читайте на нашем сайте.