76-летнему Луческу сделали операцию - СМИ

Главному тренеру киевского "Динамо" 76-летнему Мирчи Луческу сделали операцию.
Луческу перенес операцию в Киеве. После матча второго тура с "Вересом", который румынский специалист провел в vip-ложе, Луческу отправился в больницу для более детального медобследования, сообщает Meta-ratings.com.ua.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" без Луческу за шесть минут разгромило "Верес"
В результате главному тренеру пришлось перенести операцию, которая прошла успешно. Детали вмешательства остаются неизвестными. Наставник пропустил товарищеский матч против "Фенербахче".
После восстановления специалист снова сможет приступить к своим непосредственным обязанностям.
Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с лета 2020 года. В прошлом сезоне киевляне выиграли все внутренние трофеи.
В своем первом матче в УПЛ "Динамо" разгромило "Верес". 8 августа подопечные Мирчи Луческу сыграют против "Зари" в гостях. Отчет о матче читайте на нашем сайте.
Комментарии