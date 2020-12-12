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суббота, 12 декабря 2020 19:41

"Динамо" оскандалилось в матче с "Колосом"

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&quot;Динамо&quot; оскандалилось в матче с &quot;Колосом&quot;
Двух мячей Виктора Цыганкова не хватило для победы над "Колос", Фото: ФК "Динамо" Киев

В 13-м туре УПЛ "Динамо" не смогло дома победить "Колос" - 2:2. Что нужно знать об игре?

Поле было в плохом состоянии. Морозная погода и вчерашний матч "Олимпика" против ФК "Львов" привели к тому, что хозяева поля потеряли преимущество в классе, командных скоростях и индивидуальном мастерстве. На первое место вышла физическая готовность, которая у игроков "Колоса" оказалась не хуже соперника.

"Динамо" не успело восстановиться после матча против "Ференцвароша". Подопечные Мирчи Луческу выглядели явно уставшими физически и эмоционально после заключительного матча еврокубков. Игроки себя не смогли полноценно настроить на последнюю игру перед отпуском.

Арбитр стал главным "героем" матча. Игорь Пасхал назначил два пенальти и показал две красные карточки после просмотра видеоповтора. Оба пенальти были противоречивыми и далеко не очевидными. Арбитр удалил динамовца Владимира Шепелева, но показал только желтую карточку за аналогичный фол Евгению Селезневу.

Провалился Миколенко

Виталий Миколенко провел неудачный матч. Защитник "Динамо" нарушил правила в своей штрафной в начале второго тайма, что обусловило пенальти. В конце игры рикошет от Миколенко привел ко второму голу в ворота Георгия Бущана.

Виктор Цыганков отличился "дублем". Лидер "Динамо" реализовал пенальти и удачно сыграл на добивании.

Команде Луческу не хватило реализации и концентрации. Чрезмерная уверенность в собственных силах привела к потере очков. Киевляне получили пенальти и удаление на ровном месте. Владислав Супряга и Александр Караваев не забили в пустые ворота. "Колос" отыгрался в следующей атаке после второго прощенного гола.

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После 13-ти туров УПЛ "Динамо" имеет в своем активе 30 очков. На 4 меньше у "Шахтера", но "горняки" свою игру против "Ингульца" проведут 13 декабря.

Автор: Сергей Тищенко
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