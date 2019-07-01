"Динамо" определилось со следующей трансферной целью

Александр Хацкевич хочет видеть в команде креативного центрального полузащитника

"Динамо" хочет подписать атакующего полузащитника

Как стало известно Sport Arena, подписанием Александра Караваева летняя трансферная кампания "Динамо" не закончится. Столичный клуб сейчас находится в поисках созидательного центрхава, способного усилить атакующий потенциал команды.

По неофициальным данным, селекционеры "Динамо" просматривают несколько игроков данного амплуа, среди которых как игроки из европейских клубов, так и представители Южной Америки. Не исключено, что кто-то из потенциальных новичков киевлян в ближайшее время прибудет в Австрию, где команда Александра Хацкевича проводит сбор перед стартом нового сезона.

Бело-синие хотят закрыть вопрос с этим трансфером до старта команды в Лиге чемпионов, где "Динамо" начнет борьбу с третьего раунда квалификации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" не нашло денег на Матара

Напомним, первым годовым новичком киевлян стал полузащитник венской "Аустрии" Абдул Кадири Мохаммед. Также "Динамо" объявило о подписании 4-летнего контракта с полузащитником "Зари" Александром Караваевым.