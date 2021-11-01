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вторник, 02 ноября 2021 07:11

"Динамо" не смогло завоевать очки в матче с кризисной "Барселоной"

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&quot;Динамо&quot; не смогло завоевать очки в матче с кризисной &quot;Барселоной&quot;
Владислав Супряга потерял место в старте "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

2 ноября "Динамо" в рамках четвертого тура Лиги чемпионов сыграет против "Барселоны" в Киеве.

В матче третьего тура "Барселона" дома смогла минимально одолеть команду Мирчи Луческу.

Киевляне ехали в Испанию с шансами на очки. "Барселона" очутилась в кризисе. Бывший наставник команды Рональд Куман был в шаге от увольнения.

Испанцы начали активно матч и уже на старте поединка Сержиньо Дест простил гостей. Хозяева играли первым номером, подолгу разыгрывали мяч, но остроты у ворот Геория Бущана не хватало.

Динамовцы имели все шансы забить гол, но Владислав Супряга не смог воспользоваться своим моментом и потерял перспективную контратаку.
Когда уже казалось, что команды пойдут не перерыв из-за ничейного результата, "Барселона" забила гол. Жерар Пике удачно сыграл при стандарте. Лидер защиты "Барселоны" обыграл на втором этаже Виталия Миколенко и забил гол.

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Во втором тайме команда Кумана продолжила доминировать. Создавала свои полушансы, но забить так и не смогла.

Луческу стремился вырвать ничью. Румынский тренер начал выпускать свежих игроков на исходе матча. В одном из эпизодов Денис Гармаш упал в штрафной испанцев, но судья не назначил пенальти.

Матч "Динамо" – "Барселона" состоится 2 ноября. Начало матча в 22:00. Отчет об игре и онлайн трансляции читайте на нашем сайте.
В турнирной таблице лидирует "Бавария" с тремя победами. У "Бенфики" четыре очка. На один пункт меньше у "Барселоны". "Динамо" с одной ничьей замыкает турнирную таблицу.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
02
ноября

"Динамо" не смогло завоевать очки в матче с кризисной "Барселоной"

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