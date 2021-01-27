"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в Юношеской лиге УЕФА

Украинские клубы узнали соперников в 1/32 финала Юношеской лиги УЕФА.

Киевское "Динамо" будет дома принимать каталонскую "Барселону". Донецкий "Шахтер" также в Киеве сыграет против португальского "Порта", сообщает официальный сайт УЄФА.

Матчи запланированы на 2 и 3 марта 2021 года.

В сезоне 2020/2021 УЕФА изменил регламент турнира из-за пандемии коронавируса. Привычного группового этапа нет, зато Юношеская лига УЕФА стартует с 1/32 финала и пройдет по кубковой системе. Противостояние будет состоять из 1 матча.

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В прошлом сезоне в Юношеской лиге УЕФА "Динамо" дошло до 1/16 финала, где проиграли "Динамо" Загреб. "Шахтер" не смог преодолеть групповой турнир.