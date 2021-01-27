Стало известно, почему Ребров отказался второй раз возглавить "Динамо"

Сергей Ребров 3 года возглавлял "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Украинский тренер Сергей Ребров не захотел 2-й раз возглавить "Динамо", потому что подписал новый контракт с венгерским "Ференцварошем".

Братья Суркисы хотели вернуть Реброва в киевский клуб летом 2020 года, но получили отказ от тренера.

"Кандидатом номер 1 на пост главного тренера прошлым летом был Ребров. 1-й звонок был ему. Реброву позвонил мой брат.

Он отказался, поскольку подписал новый контракт с "Ференцварошем", - рассказал Игорь Суркис в интервью Дмитрию Гордону.

Новым наставником команды стал Мирча Луческу.

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Сергей Ребров возглавлял "Динамо" с 2014-го по 2017 год. Со специалистом "бело-синие" дважды становились чемпионами УПЛ, дважды торжествовали в Кубке и раз - в Суперкубке Украины.