"Динамо" должно было побеждать "Шахтер"

 
Ексклюзивы
1/5
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 3978
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 37638
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1026
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1782
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3105
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2295
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3051
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3168
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1575
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4860
Фото
Все фото
13
16
14
9
16
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Видео
Все видео
Матчи "Шахтера" с "Динамо" Загреб решат судьбу второго места в группе
Матчи "Шахтера" с "Динамо" Загреб решат судьбу второго места в группе
"Шахтер" едва спас ничью в матче с "Динамо" (Загреб)
"Шахтер" едва спас ничью в матче с "Динамо" (Загреб)
Финский хоккеист получил жуткую травму из-за трещины на льду
Финский хоккеист получил жуткую травму из-за трещины на льду
Американский хоккеист забросил шайбу года в НХЛ
Американский хоккеист забросил шайбу года в НХЛ
В Норвегии вратарь забил гол на последней минуте игры ударом со штрафного
В Норвегии вратарь забил гол на последней минуте игры ударом со штрафного
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4941
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7389
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1764
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1008
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 891
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
1 Просмотров: 936
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
вторник, 22 октября 2019 22:39

"Динамо" должно было побеждать "Шахтер"

  Комментировать
&quot;Динамо&quot; должно было побеждать &quot;Шахтер&quot;
Додо принес "горнякам" ничью в матче с "Динамо" Загреб. Фото: ФК "Шахтер"

"Шахтер" в рамках 3 тура Лиги чемпионов сыграл вничию- 2: 2 с "Динамо" Загреб

Какие основные моменты игры?

"Шахтер" ждал ошибок от соперника. Хозяева поля начали размеренно, не особо торопясь. Создавалось впечатление, что подопечные Каштру ждут ошибок от соперника. Индивидуальный класс игроков в хорватской команды не так высок, не хватает опыта матчей Лиги чемпионов. Поэтому естественно, что они будут ошибаться. Именно свои голы "горняки" забили через индивидуальные огрехи соперника в позиционной обороне.

"Динамо" играло персонально по лидерам "Шахтера". Тайсон, Марлос и Исмаили получили "личную" опеку. В отдельных эпизодах их стерегли даже по два игрока. Без своих лидеров Каштру не так ярко выглядела в атаке.

Тайсон, Марлос и Исмаили получили "личную" ожога

Хорваты выиграли середину поля. Гости построили свою игру очень плотно, не давая никакого пространства сопернику. В середине поля хорваты не давали спокойно принимать мяч "горнякам", при потере "садились" на свою половину поля или сразу нарушали правила срывая атаку. Когда повели в счете, это не прижались к своим воротам, а начали проводить контратаки.

Сергей Болбат провел не лучший матч. Именно правый фланг защиты стал наиболее уязвимым местом "Шахтера". Болбат не только был пассивным в атаке, но и допускал ошибки в защите, проигрывая дуэли. Недаром первый гол хорватов пришел именно с правого фланга. Неудивительно, что Каштру посадил Болбата на скамейку запасных в начале второго тайма.

Додо становится джокером "горняков". Правый защитник "Шахтера" вышел на замену в матче с "Аталантой" и помог Соломону забить победный мяч. В игре против "Динамо" Додо сравнял счет в матче.

Результат игры справедлив. Ближе к победе было "Динамо", но хорватам просто не хватило опыта. "Шахтер" имеет в своем составе футболистов, способных решить эпизод в свою пользу. Это помогло дважды забить и сравнять счет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Матчи "Шахтера" с "Динамо" Загреб решат судьбу второго места в группе

После ничьи в Харькове "Динамо" Загреб и "Шахтер" имеют по 4 очка и делят между собой 2-3 место в группе. Следующий матч команды проведут между собой за две недели 6 ноября в Хорватии.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" должно было побеждать "Шахтер"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
октября

"Зачем мне звезда, когда я умираю" – 90 лет тому назад родился Лев Яшин

Самое читаемое
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
33
 Просмотров: 98140
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
14
 Просмотров: 50922
&quot;Устали радоваться за других&quot; – Зеленскую упрекнули за постоянные поездки
"Устали радоваться за других" – Зеленскую упрекнули за постоянные поездки
4
 Просмотров: 48609
Гонтарева ответила на черный юмор &quot;Вечернего квартала&quot;
Гонтарева ответила на черный юмор "Вечернего квартала" 2 Просмотров: 22905
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
9
 Просмотров: 17588
Спорт
Матчи "Шахтера" с "Динамо" Загреб решат судьбу второго места в группе
Матчи "Шахтера" с "Динамо" Загреб решат судьбу второго места в группе
 Просмотров: 315
"Шахтер" едва спас ничью в матче с "Динамо" (Загреб)
"Шахтер" едва спас ничью в матче с "Динамо" (Загреб)
 Просмотров: 1989
"Динамо" получит 30% суммы от продажи Яремчука - Цыганик
"Динамо" получит 30% суммы от продажи Яремчука - Цыганик Просмотров: 342
Финский хоккеист получил жуткую травму из-за трещины на льду
Финский хоккеист получил жуткую травму из-за трещины на льду
 Просмотров: 495
Украинец стал чемпионом мира по тайскому боксу
Украинец стал чемпионом мира по тайскому боксу Просмотров: 189
Больше всего комментируют
10
"Браво!" - Коломойский прокомментировал песню о Гонтаревой
10
Руководитель хора имени Веревки: Это я виноват
5
Хору Веревки предлагал петь о Гонтаревой "слуга народа"
4
В окопах дети играют в прятки: чем живет прифронтовой город
4
Тренер "Лиги смеха" Сивохо будет заниматься Донбассом в СНБО
Голосов: 129
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua