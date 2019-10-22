"Динамо" должно было побеждать "Шахтер"

Додо принес "горнякам" ничью в матче с "Динамо" Загреб. Фото: ФК "Шахтер"

"Шахтер" в рамках 3 тура Лиги чемпионов сыграл вничию- 2: 2 с "Динамо" Загреб

Какие основные моменты игры?

"Шахтер" ждал ошибок от соперника. Хозяева поля начали размеренно, не особо торопясь. Создавалось впечатление, что подопечные Каштру ждут ошибок от соперника. Индивидуальный класс игроков в хорватской команды не так высок, не хватает опыта матчей Лиги чемпионов. Поэтому естественно, что они будут ошибаться. Именно свои голы "горняки" забили через индивидуальные огрехи соперника в позиционной обороне.

"Динамо" играло персонально по лидерам "Шахтера". Тайсон, Марлос и Исмаили получили "личную" опеку. В отдельных эпизодах их стерегли даже по два игрока. Без своих лидеров Каштру не так ярко выглядела в атаке.

Тайсон, Марлос и Исмаили получили "личную" ожога

Хорваты выиграли середину поля. Гости построили свою игру очень плотно, не давая никакого пространства сопернику. В середине поля хорваты не давали спокойно принимать мяч "горнякам", при потере "садились" на свою половину поля или сразу нарушали правила срывая атаку. Когда повели в счете, это не прижались к своим воротам, а начали проводить контратаки.

Сергей Болбат провел не лучший матч. Именно правый фланг защиты стал наиболее уязвимым местом "Шахтера". Болбат не только был пассивным в атаке, но и допускал ошибки в защите, проигрывая дуэли. Недаром первый гол хорватов пришел именно с правого фланга. Неудивительно, что Каштру посадил Болбата на скамейку запасных в начале второго тайма.

Додо становится джокером "горняков". Правый защитник "Шахтера" вышел на замену в матче с "Аталантой" и помог Соломону забить победный мяч. В игре против "Динамо" Додо сравнял счет в матче.

Результат игры справедлив. Ближе к победе было "Динамо", но хорватам просто не хватило опыта. "Шахтер" имеет в своем составе футболистов, способных решить эпизод в свою пользу. Это помогло дважды забить и сравнять счет

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После ничьи в Харькове "Динамо" Загреб и "Шахтер" имеют по 4 очка и делят между собой 2-3 место в группе. Следующий матч команды проведут между собой за две недели 6 ноября в Хорватии.