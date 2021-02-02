"Динамо" без Луческу на скамейке запасных одержало первую победу на сборе в Турции

Виталий Буяльский забил единственный мяч в матче. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" одержало 1-ю победу на тренировочном сборе в Турции. Подопечные Мирчи Луческу победили "Динамо" Тбилиси - 1:0.

Единственный мяч уже в добавленное к матчу время забил Виталий Буяльский. Полузащитник реализовал пенальти, который сам заработал.

Наставник киевлян Луческу отсутствовал на скамейке запасных. Наставник смотрел за игрой из ложи. Причина неизвестна. Динамовцы поменяли полностью состав в каждом из таймов.

Игра прошла при минимальном количестве моментов. Команды играли в середине поля. Киевляне наказали соперника за ошибку в конце игры.

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В 1-м спарринге "Динамо" уступило чемпиону Болгарии "Лудогорцу". Следующую игру команда Мирчи Луческу проведет 4 февраля против софиевского ЦСКА.