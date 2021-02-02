Стало известно, будет ли "Динамо" подписывать зимой новичков

Мирча Луческу не может рассчитывать на новых игроков. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" не будет подписывать новых футболистов до конца этого сезона.

Так решило руководство клуба и главный тренер команды Мирча Луческу, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

"Тренерский штаб Динамо перед отъездом на сборы в Турцию был уведомлен руководством клуба, до конца сезона покупок новых игроков не будет. Причины вы все знаете. Соответственно, с этого дня можете игнорировать все трансферные слухи, связанные с Киевом", - сообщил источник.

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Следующий матч "Динамо" проведет 4 февраля на сборах в Турции против представителя Болгарии ЦСКА.