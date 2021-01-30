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суббота, 30 января 2021 19:08

"Динамо" проиграло "Лудогорцу"

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&quot;Динамо&quot; проиграло &quot;Лудогорцу&quot;
Супряга (справа) сновасыграл безголевой матч. Фото "Динамо"

30 января "Динамо" провело первый спарринг на сборе в Турции.

"Динамо" – "Лудогорец" – 1:2

Голы: Вердон (23, автогол) – Каули (39), Жозуэ Са (56)

"Динамо": Бущан (Нещерет, 46), Миколенко (Ванат, 82), Попов, Забарный (Шабанов, 60), Кендзера (Н.Волошин, 76), Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 68), Буяльский (Леднев, 68 ), де Пена (Сидклей, 60), Родригеш (Караваев, 60), Беседин (Супряга, 76)

Реальный шанс восстановит равновесие упустил Богдан Леднев. На 80-ой минуте он попал со штрафного в штангу.

"Лудогорец" – лидер чемпионата Болгарии.

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Ранее "Лудогорец" на сборе сыграл вничью с "Шахтером" (2:2).

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