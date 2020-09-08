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вторник, 08 сентября 2020 19:49

Демьяненко прокомментировал старт сборной Украины в Лиге Наций

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Демьяненко прокомментировал старт сборной Украины в Лиге Наций
Анатолий Демьяненко два года возглавлял киевское "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Гывший наставник киевского "Динамо" Анатолий Демьяненко прокомментировал старт сборной Украины в Лиге Наций.

"Играть с топовыми командами - это всегда дополнительная нагрузка. Поэтому команда должна быть хорошо физически подготовлена. Но игроки готовятся в клубах. В сборной их некогда готовить, в этом есть небольшая проблема.

Думаю, поражение Испании закалит наших игроков. Ничего страшного - они будут только расти. Считаю, наша сборная - на правильном пути ".

"Если мы попали на самую верхушку футбола, то должны стараться показывать свой уровень. И игроки еще буду расти. Играть с такими командами как Испания, Германия, Франция или та же Швейцария - это большой плюс", - сказал Демьяненко на ютуб-канале Do Best.

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В стартовых матчах сборной Лиги Наций сборная Украины победила Швейцарию - 1: 0 и уступила Испании - 0: 4. После двух туров команда Андрея Шевченко занимает 2 место в своей группе.

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