Делал дубль в ворота "Валенсии". Экс-форвард сборной Украины остался без команды

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины 32-летний Артём Кравец остался без команды.

Футболист и "Коньяспор" согласовали расторжение контракта с согласия сторон, сообщает сайт турецкой команды.

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В текущем сезоне украинский нападающий провел только 10 мин.

Украинец выступал за "бело-зеленых" с сентября 2020 года. В 32 матчах за "Коньяспор" Кравец забил девять мячей и отдал три результативных передачи.

Интерес к Кравцу проявляет "Коджаэлиспор", который выступает во втором турецком дивизионе.

В течение карьеры Кравец также выступал за "Динамо", киевский "Арсенал", "Штутгарт", "Гранаду" и "Кайсериспор". В 2009 году сделал дубль в ворота "Валенсии", что позволило "Динамо" выйти в 1/8 ЛЕ. В составе сборной Украины Кравец провел 23 матча и забил восемь голов.