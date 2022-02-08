Красавец-гол Кулача помог "Динамо" победить одноклубников из Тбилиси

На тренировочном сборе в Турции киевское "Динамо" победило своих одноклубников из Тбилиси – 1:0.

Игра прошла с преимуществом действующего чемпиона Украины.

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Единственный гол в матче забил Владислав Кулач. В середине первого тайма нападающий с линии штрафной не оставил никаких шансов вратарю грузин.

Наставник "Динамо" Мирча Луческу использовал разные составы в каждом из таймов. Нападающие Артем Беседин, Владислав Кулач и Владислав Ванат отыграли по 30 мин.

Игру испортил дождь. Киевляне утратили свое преимущество в классе и работе с мячом. На первое место вышла физическая готовность футболистов.

Для киевского клуба это уже пятый спарринг на тренировочном сборе в Турции. Ранее динамовцы разгромили чемпиона Болгарии "Лудогорец", одержали волевую победу в матче против представляющего чемпионат Сербии ФК "Чукарички", сыграли вничью с болгарским "Левски" и минимально обыграли черногорский "Рудар".

В турнирной таблице чемпионата Украины киевляне отстают на два очка от "Шахтера". Вторую часть сезона команда Луческу начнет матчем против "Ингульца".