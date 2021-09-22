Де Дзерби прокомментировал победу над "Динамо"

Де Дзерби порадовал Ахметова в день его рождения. Фото: "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал разгром "Динамо" в Суперкубке Украины (3:0).

"Я очень-очень рад сегодня. Очень рад, особенно, за команду, потому что в прошлом сезоне ничего не выиграли. Я очень рад за клуб, за президента, за менеджеров, которые верили в меня. Я очень рад за всех болельщиков Донецка, которые не могут поддерживать команду физически.

Но это первый шаг. В субботу у нас очень важный матч в чемпионате Украины, мы должны готовиться к этому матчу правильно, потому что наш менталитет должен быть таким, что нам никогда недостаточно и после побед мы должны быть голодными.

В футболе, конечно, можно играть ногами, но, во-первых, мы играем с умом и сердцем. Не существует больших команд без сердца. Я думаю, что мои ребята должны больше верить в себя, потому что они молодые, они в прошлом сезоне не очень хорошо выступили, но они все сильные футболисты".

Также итальянский специалист поделился мнением о защитнике "Шахтера" Николае Матвиенко, который травмировался в начале встречи.

"Матвиенко — это грандиозный футболист. Я хочу видеть его всегда, как сегодня вечером. И его качества, когда он играет, потому что его уровень очень высокий, особенно, его характер. Потому, что, когда я шутил, я сказал ему, что в следующий раз я буду ломать его голову", — заявил Де Дзерби в эфире ТК "Футбол 1/2/3".

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"Шахтер" выиграл Суперкубок Украины впервые за последние четыре года. Теперь у "Динамо" и "Шахтера" по девять побед в этом турнире. В чемпионате Украины "Динамо" опережает "Шахтер" на три очка. Команды сыграют между собой в десятом туре 3 октября.