Де Дзерби поделился ожиданием от матча против "Реала"

Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился ожиданием от матча четвертого тура Лиги чемпионов против "Реала".

Де Дзерби настраивает свою команду на успешную игру в Мадриде.

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"Мы продолжим играть с теми же принципами игры, что и раньше. Я считаю, что мы продолжим прогрессировать, если будем играть против таких сложных соперников. А потому мы будем продолжать играть в нашем стиле. И не имеет значения, сильный соперник или нет. Будем придерживаться наших принципов футбола

У соперника много замечательных игроков. Тот же Винисиус, который классно сыграл с "Барселоной". И мы попытаемся больше обращать на него и Бензема. Но у нас есть своя философия и свой путь, и мы будем продолжать играть так, как играем", - цитирует тренера сайт "Шахтера".

Матч "Реал" – "Шахтер" состоится 3 ноября. Начало игры в 19:45. Отчет об игре читайте на нашем сайте

"Реал" и "Шериф" имеют в своем активе по шесть очков. "Интер" занимает третье место с четырьмя очками. У "Шахтера" в активе одна победа.