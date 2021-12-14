Де Дзерби хочет вернуться в Италию

Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

Наставник "Шахтера" 42-летний Роберто Де Дзерби не скрывает, что хочет вернуться в Италию.

Де Дзерби возглавит итальянский клуб, если для него создадут соответствующие условия работы.

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"Не хочу говорить о других командах. Когда я покинул пост в "Сассуоло", я не думал о других командах. Думал о том, сделал ли правильный выбор, что покинул команду, где чувствовал себя как дома. Я принял решение и не рассматривал предложения от других клубов.

Когда-нибудь мне хотелось бы вернуться в Италию. Но при условии, что найду команду, в которой смогу тренировать так, как тренировал "Сассуоло". То есть команду, в которой мне создадут такие же условия работы", - заявил Де Дзерби в интервью BurBuzz.

Роберто Де Дзерби возглавил "Шахтер" в июне 2021 года. Наставник подписал контракт с "горняками" на два года. По итогам первой части сезона "Шахтер" лидирует в таблице и опережает "Динамо" на два очка. В Лиге чемпионов донецкая команда заняла последнее место и вылетела из еврокубков.