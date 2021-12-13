Эксперт объяснил, почему "Шахтёр" обошёл "Динамо"

Роберто Де Дзерби работает главным тренером "Шахтёра" первый сезон. Фото: twitter.com/SassuoloUS

Закончилась первая часть украинской премьер-лиги. Футбольный тренер Олег Федорчук подвёл её итоги.

Первым финишировал "Шахтер", а не "Динамо". Почему?

— Я все же не считаю это большой заслугой "Шахтера" и Де Дзерби, а больше следствием того, что Динамо не добрало своих зачетных баллов. Роберто Де Дзерби может считаться юношей в тренерском цехе. Он резко стартовал, но несколько переоценил свои силы. Следствием стали позиционные и индивидуальные ошибки "Шахтера" в обороне. В атаке до травмы Траоре играли более или менее прилично, а в обороне был провал. В конце концов, после травмы основного нападающего в нападении тоже все угасло. Впрочем, легкий перекос чувствовался и на финише первенства. Тренеру нужно отойти от эмоциональности и поработать над рациональностью. Максимализм в данной ситуации – это юношеские комплексы наставника. А "Шахтеру" нужен сбалансированный футбол.

Почему "Динамо" уступило первую строчку в таблице?

Ну, на самом деле 2 очка – микроскопическое преимущество. Но есть игровая проблема, которую так и не удалось решить. Я имею в виду отсутствие нападающего. Если раньше в Киеве всегда была конкуренция забивных нападающих, то теперь в атаке играет Гармаш, который за неимением навыков форварда больше попадает в офсайд, чем приносит пользу команде. А где же тогда Кулач, Шкурин, Рамирес и Супряга? Здесь есть вопросы и Луческу. Неужели все эти люди пришли в команду против воли главного тренера?

Тем не менее, есть игроки, которые продолжают стабильно прогрессировать. Я имею в виду Илью Забарного и Николая Шапаренко. Так же есть и те, чей прогресс не заметен. Кое-что застоялись на месте Цыганков и Миколенко.

Все подмечают прогресс Довбика. А кто заметил прогресс Пихаленка?

Стало ли неожиданным для вас третье место "Днепра"?

Ну, сейчас стало модно говорить, что нет, не стало, я мол все предвидел. Но этих пророков я хочу спросить, а помнят ли они, где в прошлом году находился Днепр, когда его принял Йовичевич? Команда была на последнем месте. И здесь через год такой прогресс. Конечно, в матчах против лидеров команда еще не может сыграть так, как от нее ожидают. Но, думаю, это временно. Все подмечают прогресс Довбика. А кто заметил прогресс Пихаленка? А сейчас это один из самых колоритных игроков нашего чемпионата. Если сравнивать Де Дзерби с Йовичевичем, то можно увидеть, как у балканского тренера прогрессируют игроки, насколько тактически подкована команда, какая у нее построение игры. Разумеется, никто в футболе не упраздняет уровень индивидуального мастерства футболистов, но здесь очевидна тренерская работа. Прежде всего, в умении раскрывать игроков.

Случайной ли была ничья "Зари" из "Динамо"?

"Заря" - на 80% тренерская команда Виктора Скрипника. Это команда, от которой не знаешь, чего ждать весной. Как будто разбирают ее до винтиков, а осенью это опять боеспособный коллектив. "Заря" со Скрипником напоминает мне все стадии становления майского жука: сначала это яйцо, потом формируется куколка, потом это уже личинка, которая вгрызается в лидеров как в картофель, а потом уже и сам летучий майский жук. Причем "Заря" проходит эти стадии гораздо быстрее, чем у настоящего майского жука. Однако, остальному менеджменту клуба далеко до уровня главного тренера. Виктор Скрипник только недавно начал покрикивать на футболистов. Это тренер с редкой для этой профессии психологической стойкостью, который из года в год дает результат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пойдет на повышение? Стало известно, какие клубы интересуются Скрипником

После 18 туров чемпионата Украины "Шахтер" занимает первое место с 47 зачетными баллами. "Динамо" идет вторым с 45 очками. "Днепр" замыкает тройку лидеров. У подопечных Йовичевича – 40 очков.