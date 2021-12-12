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воскресенье, 12 декабря 2021 19:19

"Шахтер" ушел в отрыв. "Динамо" не смогло победить "Зарю"

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&quot;Шахтер&quot; ушел в отрыв. &quot;Динамо&quot; не смогло победить &quot;Зарю&quot;
Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

В мачте 18-го тура чемпионата Украины "Динамо" и "Заря" не смогли выявить сильного -1:1.

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Основа от Луческу. Наставник "Динамо" выпустил всех сильнейших игроков. Заря не могла рассчитывать на своего форварда Шахаба.

Территориальное преимущество "Динамо". Хозяева играли первым номером и пытались доминировать на поле. "Заря" действовала через контратаки.

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Проблемы "Динамо" в атаке. Киевляне провели слабый матч в атаке. Гармаш провалился на острие атаки. Цыганков имел персональную опеку. Моменты удавалось создавать только благодаря личным действиям.

Провал Тимчика. Правый защитник "Динамо" много ошибался и был не эффективным в атаке. Тимчика заменили в начале второго тайма. В общем, линия защиты киевлян сыграла ненадежно.

Цыганков не мог стать лидером. Игроки "Динамо" искали на поле Цыганкова, но игра у вингера не всегда шла. Он принимал инициативу не себя, но эффективность такой игры была не высока.

Цыганков провел слабый матч

Два разных тайма "Зари". Если в первой половине игры команда Скрипника действовала очень осторожно и сконцентрировано на обороне, после перерыва заиграла активнее. Гости стали высоко прессинговать динамовцев и чаще атаковать.

Замены Луческу не усилили игру. Вербич и Караваев потерялись на поле. Замена Гармаша напрашивалась раньше, но он ушел с поля только в добавленное к матчу время.

Закономерная ничья. "Динамо" не наиграло на победу. Команда Луческу выглядела самоуверенной, уставшей. Не понимая, как преодолевать количественную защиту соперника. Свои полумоменты хозяева упустили.

Ничья против "Зари" позволила "Шахтеру" единолично возглавить турнирную таблицу. Команда Роберто Де Дзерби опережает "Динамо" на два очка после первой части сезона. "Заря" осталась на четвертом месте.
"Динамо" начнет вторую часть сезона выездным матчем против "Ингульца".

Автор: Сергей Тищенко
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12
декабря

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