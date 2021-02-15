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понедельник, 15 февраля 2021 10:01

"Да я только пару бокалов выпил" - Селезнев признался, что пил на сборах "Колоса"

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&quot;Да я только пару бокалов выпил&quot; - Селезнев признался, что пил на сборах &quot;Колоса&quot;
Евгений Селезнев остался без клуба. Фото: Иnstagram / e_seleznev

Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев признался, что употреблял алкоголь во время сборов "Колоса".

По словам футболиста, он пил красное вино и не видит в этом ничего плохого.

"Я прочитал о себе многое за эти дни и просто не понял, что происходило. Почему, как и что, и откуда это все взялось? Красное вино я могу выпить. Почему нет? Ну, мы выпили. Как много? Я не мерил. Пару бокалов выпил. Я же не считал бокалы. Сидим за разговором, собралось 6–7 известных людей.

Сыграть в товарищеском матче мне не давали ахиллы. Любой доктор подтвердит. В тот день я действительно выпил много обезболивающего, растерся мазью. Боль действительно не давала мне бежать, ничего делать. Я не мог играть, с разминки пришлось уйти.

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Я сам по себе эмоциональный человек, такой же как и Руслан Костышин. Да, конфликт какой-то был. Конечно, я вспылил. Где-то я некорректно себя повел. Где-то я неправ. Я готов извиниться. Приехав в Киев, я написал ему большое смс-сообщение. Пока никаких ответов не было.

Я понимаю, что некоторые люди обижены на меня, может, разозлились. Так же могут и помириться. Наверное, мы с Русланом Костышиным должны все решить. Другого выхода нет. Руслан Владимирович, я хочу извиниться за свой характер, вспыльчивость, эмоциональность, а также за то, что так воспринял ситуацию и не стал разговаривать, а вместо этого сел в самолет и улетел. Я готов признать вину", - сказал Селезнев в эфире программы "Великий футбол".

Евгений Селезнев выступал за "Колос" с начала сезона 2020/21. На счету нападающего 5 забитых мячей за команду с Коваливки. После скандала в Турции игрока исключили из состава команды.

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15
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