Цыганкова надо продавать. Но он 20 миллионов не стоит" – Леоненко

Леоненко трижды признавался лучшим футболистом Украины

Бывший форвард Динамо, а ныне эксперт ТК Футбол 1/2 Виктор Леоненко камня на камне не оставил от игры полузащитника киевского Динамо Виктора Цыганкова.

"Мне привычно говорить, что Виктор - не лидер Динамо. Ты можешь не всегда играть хорошо в чемпионате Украины, но в еврокубках тянуть свою команду должны настоящие лидеры. А у нас слово" лидер "- просто название. Цыганков нигде не будет прогрессировать, потому что нестабилен. А он уже не молод ", - об этом пишет Footboom.

Для некоторых экспертов - в 23 года, и в 25 лет футболисты все еще молоды. У него плохие игры чередуются с хорошими. Многие из "специалистов" говорят, что Цыганков стоит 15-20 миллионов евро. И сколько теперь стоит Виктор после матча с Копенгагеном? Впрочем, журналисты напишут, что он отдал голевую передачу на Вербича. Летом ходили слухи о предложении по Цыганкову. Мол, за него давали 20 миллионов евро. И что? Суркис многих не отпустил. Игорь Михайлович жалеет, что не продал свое время Милевского и Хачериди. Ну и кто тут умный? На месте Суркиса я бы продал Цыганкова, потому что он столько не стоит.

А для Динамо это обычное дело. Если кто-то делает предложение, то клубу все мало и мало. Если вспомнить "свежие" трансферы, то отпустили в Европу только Ярмоленко. Всех остальных игроков задерживают, что-то придумывают, в результате они остаются. Хотя, на месте Цыганкова я бы вообще никуда не лез, потому что у зарубежном чемпионате он просто "погибнет". Я говорю, как футболист", - рассказал Леоненко.

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В нынешнем сезоне Виктор Цыганков сыграл 13 матчей за "Динамо", в чемпионате, в которых забил 5 мячей.