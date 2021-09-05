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воскресенье, 05 сентября 2021 11:28

Цыганков, Малиновский и еще шесть игроков покинули сборную Украины

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Цыганков, Малиновский и еще шесть игроков покинули сборную Украины
Виктор Цыганков является одним из лидеров "Динамо". Фото: REUTERS

Накануне товарищеского матча против сборной Чехии сразу восемь игроков покинули сборную Украины.

3 сентября, лагерь команды покинул Игорь Харатин: после вечерней тренировки игроку стало плохо, возникли проблемы с желудком, и врачи команды рекомендовали игроку пройти обследование, сообщает УАФ.

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После матча проти Франции Петраков совершил ротацию состава, отпустив в расположение клубов семерых игроков: Андрея Пятова, Николая Матвиенко, Тараса Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктора Цыганкова, Илью Забарного и Руслана Малиновского.

Зато в сборную Украины довызвали игроки из резервного списка - Ефим Конопля из донецкого "Шахтера" и Владислав Кочергин и Сергей Булеца с луганской "Зари".

Сборная Украины сыграет в гостях против Чехии контрольный матч 8 сентября. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

В последнем матче украинцы сыграли вничью с действующими победителями Кубка мира сборной Франции.

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