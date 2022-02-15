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вторник, 15 февраля 2022 12:55

Цыганик рассказал о трансферных планах "Динамо"

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Цыганик рассказал о трансферных планах &quot;Динамо&quot;
Мирча Луческу и Игорь Суркис работают вместе с лета 2020 года. Фото: "ПРОФУТБОЛ Digital"

Киевское "Динамо" не планирует усиления во время зимнего трансферного окна.

Наставник команды Мирча Луческу доволен имеющимися игроками, рассказал журналист Игорь Цыганик.

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"Сможет ли "Динамо" без трансферов стать серьезной силой в Лиге чемпионов? У команды нет другого выхода. Брать разный хлам смысла нет. А топовых легионеров подписывать сейчас сложно. И в плане финансов, и потому, что украинские клубы не стоят первыми в очереди.

И какой смысл в этом? Нужно делать команду из тех футболистов, которые есть. Да и у Луческу есть мотивация, поверьте мне. Он переживал, когда говорили, что в Украине он может работать, потому что создали здесь такие условия, что он может подписать любого футболиста. Я с Луческу говорил не раз, и он всегда уверял, что готов работать в "Динамо" с теми футболистами, которые есть. Ведь у "Динамо" хорошая молодежь.

Сейчас нет непонятных шагов в команде - этого отправляем, этого берем. Он планомерно строит команду, и это гораздо более длительный процесс, чем забить состав звездами, собрав лучших. У нас есть пример - Валерий Лобановский 11 лет строил команду. Поколение футболистов, время, постепенное привыкание. И в какой-то момент этот маховик закрутится, что Луческу прекрасно понимает. Мирча уже столько раз видел эти мгновенные результаты, что ему интересен этот длительный процесс. Хватит ли ему сил? Верю, что хватит. То, как он относится к этому процессу, как живет им", - сказал журналист в программе "Циганик Live".

Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. В текущем сезоне киевляне занимают второе место в чемпионате Украины и отстают на два очка от "Шахтера". 26 февраля команда Луческу начнет вторую часть сезона матчем против "Ингульца".

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Дата
15
февраля

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