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четверг, 10 февраля 2022 15:51

Луческу пожаловался на нехватку денег в "Динамо"

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Луческу пожаловался на нехватку денег в &quot;Динамо&quot;
Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Наставник "Динамо" Мирча Луческу посетовал, что не может подписать дорогих футболистов.

По словам румынского наставника, у киевского клуба нет денег на трансферы.

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"Мы пытаемся справиться с теми молодыми талантами, которые у нас есть. Я не могу подписывать больших звезд из-за финансовых проблем в клубе. Но пока с командой все хорошо. Хочу, чтобы эта стабильность продолжалась. Верю, что "Динамо" с каждым годом будет только лучше", - сказал тренер в комментарии Аjansspor.

Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. В первом сезоне он выиграл все внутренние трофеи с командой.

За полтора года работы Луческу с "Динамо" самым дорогим трансфером стал бразилец Витиньо, за которого заплатили €6 млн. При том, что клуб продал Виталия Миколенко за €23 млн.

В турнирной таблице "Динамо" занимает второе место УПЛ. Команда Луческу на два очка отстает от "Шахтера".

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Дата
10
февраля

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