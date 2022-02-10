Луческу пожаловался на нехватку денег в "Динамо"

Наставник "Динамо" Мирча Луческу посетовал, что не может подписать дорогих футболистов.

По словам румынского наставника, у киевского клуба нет денег на трансферы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дубль от Шапаренко. "Динамо" одержало восьмую победу на сборах

"Мы пытаемся справиться с теми молодыми талантами, которые у нас есть. Я не могу подписывать больших звезд из-за финансовых проблем в клубе. Но пока с командой все хорошо. Хочу, чтобы эта стабильность продолжалась. Верю, что "Динамо" с каждым годом будет только лучше", - сказал тренер в комментарии Аjansspor.

Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. В первом сезоне он выиграл все внутренние трофеи с командой.

За полтора года работы Луческу с "Динамо" самым дорогим трансфером стал бразилец Витиньо, за которого заплатили €6 млн. При том, что клуб продал Виталия Миколенко за €23 млн.

В турнирной таблице "Динамо" занимает второе место УПЛ. Команда Луческу на два очка отстает от "Шахтера".