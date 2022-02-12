Усиление для Луческу. "Динамо" предложило €5 млн. за бразильского футболиста

Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" хочет усилить свою оборону перед второй частью сезона.

Центральный защитник "Флуминенсе" 24-летний Нино в ближайшее время может перебраться в столицу Украины, сообщает журналист Фабио Айлехо.

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"Динамо" сделало предложение бразильскому клубу в размере €5 млн.

На центрального защитника помимо киевлян претендуют и российские клубы.

Трансферное окно в Украине завершается в начале марта.

В 2021 году Нино отличился тремя голами и двумя ассистами в 41 матче за "Флуминенсе". Портал Transfermarkt оценивает игрока в €6,5 млн.

"Динамо" занимает второе место в чемпионате Украины. Киевляне отстают от "Шахтера" на два очка.