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пятница, 11 февраля 2022 14:45

Почему Суркис зря продал Супрягу в "Сампдорию"

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Почему Суркис зря продал Супрягу в &quot;Сампдорию&quot;
Владислав Супряга неудачно дебютировал в Серии А. Фото: ФК "Сампдория"

Форвард молодежной сборной Украины 21-летний Владислав Супряга во время зимнего трансферного окна сменил киевское "Динамо" на итальянскую "Сампдорию".

Супряга будет выступать на Апеннинах до конца сезона на правах аренды. Клуб из Генуи имеет право продлить аренду еще на сезон и выкупить трансфер украинского нападающего.

Супряга перебрался в Италию в статусе неудачника в "Динамо". Мирча Луческу видел его основным форвардом команды, но талантливый нападающий так и не смог реализовать свой потенциал. Дошло до того, что Супряга не забивал больше года в официальных матчах за "Динамо", и Луческу стал использовать в атаке полузащитника Дениса Гармаша.

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Суть в том, что в Италию нужно ехать готовым, а не убегать от собственных проблем. В Италии не может быть просто, потому что это один из сильнейших чемпионатов Европы, славящийся своей тактической подготовкой. В таком состоянии, как у Супряги, очень трудно будет рассчитывать на что-то в Серии А. Тем более, что он так и не выучил язык. Полтора года Супрягу сватали в Италию, но за это время он так и не овладел итальянским. Это коммуникация с тренером и партнерами.

В первом матче против "Сассуоло" команда Супряги победила 4:0. Украинский нападающий вышел на поле в конце первого тайма на замену, но в начале второго тайма снова сел на скамью запасных. Тренер "Сампдории" объяснил свое решение плохой коммуникацией украинца с партнерами и воспитательной работой.

Супруга не забивал за "Динамо" больше года

В матче против "Сассуоло" получил травму основной нападающий клуба Маноло Габбьядини. Но команда очень быстро подписала нового игрока в атаку - Себастьяна Джовинко, который полгода вообще был без клуба. Бывший форвард сборной Италии по стилю игры очень похож на Супрягу. Значит, в "Самп" не очень довольны украинцем.

Для "Динамо" Супряга является активом. Нападающий проявил себя на молодежном Кубке мира, имеет репутацию одного из величайших талантов Украины. За такого футболиста Игорь Суркис может выручить хорошие деньги. Но, чтобы извлечь выгоду, нужно продавать готовый товар. Супряга уехал в Италию после неудачного полуторагодичного периода в "Динамо", проигрывая конкуренцию даже в молодежной сборной Украины, без подготовки к сезону с новой командой и адаптации к итальянскому чемпионату. От него требуют успеваемости сразу. В такой ситуации шансы заиграть у Супряги очень невелики.

Есть риск того, что "Сампдория" вернет его уже летом. За полгода он себя не проявит, плюс у команды есть шансы вылететь в Серию Б. Тогда вместо актива Суркис получит пассив. Супруга уже будет игроком, который не только не смог заиграть в "Динамо", но и в составе аутсайдера Серии А. Продать его будет еще труднее.

Лучшим вариантом для футболиста должно стать обретение хорошей игровой формы. Это мог бы сделать наставник "Днепра-1" Игорь Йовичевич, который реанимировал карьеру Артема Довбыка и хорошо знает, как работать с молодыми игроками. Или вариант аренды/сособственности с бельгийскими командами. В 2017 году Роман Яремчук ехал в "Гент" в статусе ненужного игрока для Александра Хацкевича, а через четыре года перешел в "Бенфику" за €17 млн. Бельгийские клубы умеют развивать игроков с прицелом на их последующую перепродажу.

В чемпионате Италии "Сампдория" занимает 16-е место в таблице. Следующую игру "Самп" проведет 13 февраля против "Милана".

Владислав Супряга является воспитанником "Днепра". Выступал за "Днепр-1" и киевское "Динамо". Летом 2019 года стал победителем молодежного Кубка мира в составе сборной Украины.

В распоряжении наставника "Динамо" Мирчи Луческу осталось три форварда: Илья Шкурин, Владислав Кулач и Артем Беседин. Также на этой позиции могут сыграть Денис Гармаш и Беньямин Вербич.

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11
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