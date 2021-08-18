Что пишет украинская пресса о матче "Монако" - "Шахтёр"

 
Ексклюзивы
1/5
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 1944
Сорочинская ярмарка стартовал. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовал. Что, где и почем - первые фото
Просмотров: 3546
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Просмотров: 567
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Просмотров: 1728
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Просмотров: 1881
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
Просмотров: 936
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 846
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Просмотров: 207
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
24 Просмотров: 2457
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 144
Фото
Все фото
5
4
5
8
6
Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием
Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
&quot;Горжусь своими матчами в Токио&quot; - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Видео
Все видео
Что пишет украинская пресса о матче "Монако" - "Шахтёр"
Что пишет украинская пресса о матче "Монако" - "Шахтёр"
Василий Кравец два дня не мыл рук после того, когда поздоровался с Месси
Василий Кравец два дня не мыл рук после того, когда поздоровался с Месси
"Шахтер" на выезде обыграл "Монако"
"Шахтер" на выезде обыграл "Монако"
"Шахтер" проиграл "Монако" по итогам двух встреч
"Шахтер" проиграл "Монако" по итогам двух встреч
Зинченко не помог - "Манчестер Сити" проиграл "Тоттенхэму"
Зинченко не помог - "Манчестер Сити" проиграл "Тоттенхэму"
Интервью
1/5
Благодаря Кучме 700 судей получили полномочия вопреки Конституции - Александр Мороз
Благодаря Кучме 700 судей получили полномочия вопреки Конституции - Александр Мороз
Просмотров: 171
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 990
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 567
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 162
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 387
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
15 августа 2021
Просмотров: 603
В Європі не було Газзаєва
Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати ...
среда, 18 августа 2021 11:05

Что пишет украинская пресса о матче "Монако" - "Шахтёр"

  Комментировать
Что пишет украинская пресса о матче &quot;Монако&quot; - &quot;Шахтёр&quot;
Педриньо стал автором единственного мяча в матче. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" обыграл в Монако в четвертом раунде отбора к Лиге чемпионом местный одноименный клуб – 1:0. Единственный мяч на 19 минуте забил полузащитник Педриньо. Украинская пресса сдержанно отреагировала на победу донецкого клуба.

"Горняки сделали хороший задел на ответную встречу, но проблемы в обороне оставляют большие причины для беспокойства, – пишет "Трибуна". – Не самый благоприятный старт матча и пропущенный гол заставили "Монако" действовать в позиционном нападении, где большинство атак сводились к забросам в штрафную или расчету на индивидуальное мастерство нападающих. Это могло сработать, но не сработало в этот раз.

Шансы на проход в следующий раунд немного выросли для горняков, но обольщаться не стоит

Начальная часть первого тайма показала, насколько доминирующим может быть "Шахтер" даже на фоне еврокубковых соперников примерно равного с ним класса. Другое дело, что с такой интенсивностью и эффективность, на таком кураже невозможно действовать постоянно. В этот раз план удалось реализовать, пусть и с определенными оговорками. Шансы на проход в следующий раунд немного выросли для горняков, но обольщаться не стоит. "Монако" точно создаст проблемы 25 августа в Харькове".

Сайт "Футбум" цитирует бывшего хавбека "Шахтера" Игоря Леонова.

"Горняки добились на выезде хорошего для себя результата. Однако уже сейчас пора забывать об этой игре и думать о повторном противостоянии, ведь на кону стоит путевка в основную сетку Лиги чемпионов. Не порадовало, что после забитого мяча Шахтер не то, чтобы остановился, но, как мне кажется, уж чересчур стал гостеприимным на своей половине поля. У донетчан практически не было предпосылок, чтобы забить второй мяч. Думаю, можно было бы добивать соперника, учитывая, как команда Роберто Де Дзерби действовала в первые 20 минут".

"Террикон" обращает внимание на ошибки капитана команды Николая Матвиенко.

Шахтер" позволил нанести из пределов своей штрафной площадки 10 ударов. Это - провальная статистика

"Монако" Нико Ковача славится умением отбирать мяч в средней трети поля. Но то, что стало происходить с "Шахтером" после забитого гола, даже не этом фоне выглядит невероятным. Гости решили устроить аттракцион неслыханной вежливости - мяч просто отдавался сопернику, который тут же шел вперед, стараясь воспользоваться неизбежной неразберихой в наших защитных рядах. Быстро перестраиваться "Шахтер Де Дзерби тоже еще не умеет.

Что еще хуже - пошли ошибки перед своей штрафной площадкой. Трудно сказать, кто из "горняков" совершил их больше, но почему-то наиболее вопиющими, бросающимися в глаза были ляпы Николая Матвиенко. Может, потому, что он играл с капитанской повязкой? Так или иначе, но несколько его "обрезок" создали колоссальные проблемы команде, из которых могло вырасти нечто гораздо более опасное, чем получилось на самом деле.

Тут еще один важный аспект поединка. Как и "Генк", "Монако" много бил по нашим воротам. Как и "Генк" - в основном мимо. За всю игру монегаски совершили 16 "выстрелов" против 6 у "Шахтера", при этом соотношение ударов в створ - всего 6:4, а по-настоящему опасных для Трубина ударов было дай Бог 3. При этом, однако, "Шахтер" позволил нанести из пределов своей штрафной площадки 10 ударов. Это - провальная статистика. Будь на месте "Монако" какая-то более прицельная команда, не увезти "горнякам" с Лазурного берега даже ничьей.

Но "Монако" есть "Монако", и за это нам стоит поблагодарить судьбу. Постоянно получая шансы для атаки, хозяева поля транжирили их с чисто французским легкомыслием. Если смотреть коэффициент ожидаемых голов xG, то он будет всего 1.44 против 0.74 у "Шахтера" - разница несущественная при такой статистике ударов. То есть, критической остроты "Монако" в атаке, как правило, не создавал. Возможно, все дело действительно в психологии, в закрепощении, как предположил на послематчевой пресс-конференции Нико Ковач?"

"Сегодня" отдает должное новичку "Шахтера":

"Большая заслуга в голе Педриньо. Бразилец выцарапал мяч в центре на подступах к штрафной, пошел в дриблинг и прошел троих. Далее – дело техники. Педриньо без проблем уложил мяч в пустой угол ворот метров с 13-ти.

Под конец тайма гости отдали инициативу "Монако", однако без проблем контролировали игру. После перерыва французы немного прижали Шахтер. Особенно активными были Головин и Бен Йеддер, которые не боялись напрягать Трубина с разных дистанций.

Что интересно, в порыве освежить атаку Ковач поменял именно Головина с Бен Йеддером, а вовсе не инертного Фолланда. А изменения эти не дали своего эффекта. Монегаски прижали "Шахтер" к воротам и практически не давали шанса на контратаки.

Впрочем, и у ворот Трубина можно вспомнить не так много опасных моментов. Боаду бил в штангу, а удары от Тчуамени, Мартинша и Диатта парировал кипер гостей.

"Шахтер" выстоял и добыл сверхважную победу на стадионе "Луи II". Ничья или победа в Харькове через неделю позволят команде Роберто Де Дзерби стать участником группового раунда Лиги чемпионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Де Дзерби прокомментировал победу над "Монако"

Сегодня состоится еще несколько матчей четвертого раунда отбора в Лигу чемпионов. В Лиссабоне "Бенфика" будет принимать ПСВ. Большие шансы выйти на поле в основном составе имеет украинец Роман Яремчук

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что пишет украинская пресса о матче "Монако" - "Шахтёр"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
августа

Президента заблокировали на даче

Наводнение забрало 3,7 млн жизней

Канатоходец перенес своего менеджера через Ниагарский водопад

Взорвали главный стратегический объект Украины

Миллионер скрылся с места смертельного ДТП

Самое читаемое
Модель Playboy родила полузащитнику &quot;Динамо&quot; первенца
Модель Playboy родила полузащитнику "Динамо" первенца
16
 Просмотров: 7353
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли &quot;совком&quot;. В сети шквал возмущений
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
8
 17 Просмотров: 4842
Оккупанты массово перебрасывают военную технику на Восток Украины
Оккупанты массово перебрасывают военную технику на Восток Украины Просмотров: 3834
Сорочинская ярмарка стартовал. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовал. Что, где и почем - первые фото
40
 Просмотров: 3528
В доме погибшего мэра Кривого Рога нашли две записки - фото
В доме погибшего мэра Кривого Рога нашли две записки - фото Просмотров: 3474
Спорт
Вернидуб прокомментировал сенсационную победу над "Динамо"
Вернидуб прокомментировал сенсационную победу над "Динамо" Просмотров: 135
Преемник Шевченко плохо спит
Преемник Шевченко плохо спит Просмотров: 234
Де Дзерби прокомментировал победу над "Монако"
Де Дзерби прокомментировал победу над "Монако" Просмотров: 504
Официально назначили нового главного тренера сборной Украины по футболу
Официально назначили нового главного тренера сборной Украины по футболу Просмотров: 540
Василий Кравец два дня не мыл рук после того, когда поздоровался с Месси
Василий Кравец два дня не мыл рук после того, когда поздоровался с Месси
 Просмотров: 360
Больше всего комментируют
24
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
17
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
5
Почти половина украинцев не хотят, чтобы Зеленский снова баллотировался
4
"Старые песни о главном" - сети разнесли "совковую" инсталляцию
4
Известный блогер написал о тайных встречах Зеленского с Медведчуком
Голосов: 33
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть