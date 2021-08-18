Что пишет украинская пресса о матче "Монако" - "Шахтёр"

Педриньо стал автором единственного мяча в матче. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" обыграл в Монако в четвертом раунде отбора к Лиге чемпионом местный одноименный клуб – 1:0. Единственный мяч на 19 минуте забил полузащитник Педриньо. Украинская пресса сдержанно отреагировала на победу донецкого клуба.

"Горняки сделали хороший задел на ответную встречу, но проблемы в обороне оставляют большие причины для беспокойства, – пишет "Трибуна". – Не самый благоприятный старт матча и пропущенный гол заставили "Монако" действовать в позиционном нападении, где большинство атак сводились к забросам в штрафную или расчету на индивидуальное мастерство нападающих. Это могло сработать, но не сработало в этот раз.

Шансы на проход в следующий раунд немного выросли для горняков, но обольщаться не стоит

Начальная часть первого тайма показала, насколько доминирующим может быть "Шахтер" даже на фоне еврокубковых соперников примерно равного с ним класса. Другое дело, что с такой интенсивностью и эффективность, на таком кураже невозможно действовать постоянно. В этот раз план удалось реализовать, пусть и с определенными оговорками. Шансы на проход в следующий раунд немного выросли для горняков, но обольщаться не стоит. "Монако" точно создаст проблемы 25 августа в Харькове".

Сайт "Футбум" цитирует бывшего хавбека "Шахтера" Игоря Леонова.

"Горняки добились на выезде хорошего для себя результата. Однако уже сейчас пора забывать об этой игре и думать о повторном противостоянии, ведь на кону стоит путевка в основную сетку Лиги чемпионов. Не порадовало, что после забитого мяча Шахтер не то, чтобы остановился, но, как мне кажется, уж чересчур стал гостеприимным на своей половине поля. У донетчан практически не было предпосылок, чтобы забить второй мяч. Думаю, можно было бы добивать соперника, учитывая, как команда Роберто Де Дзерби действовала в первые 20 минут".

"Террикон" обращает внимание на ошибки капитана команды Николая Матвиенко.

Шахтер" позволил нанести из пределов своей штрафной площадки 10 ударов. Это - провальная статистика

"Монако" Нико Ковача славится умением отбирать мяч в средней трети поля. Но то, что стало происходить с "Шахтером" после забитого гола, даже не этом фоне выглядит невероятным. Гости решили устроить аттракцион неслыханной вежливости - мяч просто отдавался сопернику, который тут же шел вперед, стараясь воспользоваться неизбежной неразберихой в наших защитных рядах. Быстро перестраиваться "Шахтер Де Дзерби тоже еще не умеет.

Что еще хуже - пошли ошибки перед своей штрафной площадкой. Трудно сказать, кто из "горняков" совершил их больше, но почему-то наиболее вопиющими, бросающимися в глаза были ляпы Николая Матвиенко. Может, потому, что он играл с капитанской повязкой? Так или иначе, но несколько его "обрезок" создали колоссальные проблемы команде, из которых могло вырасти нечто гораздо более опасное, чем получилось на самом деле.

Тут еще один важный аспект поединка. Как и "Генк", "Монако" много бил по нашим воротам. Как и "Генк" - в основном мимо. За всю игру монегаски совершили 16 "выстрелов" против 6 у "Шахтера", при этом соотношение ударов в створ - всего 6:4, а по-настоящему опасных для Трубина ударов было дай Бог 3. При этом, однако, "Шахтер" позволил нанести из пределов своей штрафной площадки 10 ударов. Это - провальная статистика. Будь на месте "Монако" какая-то более прицельная команда, не увезти "горнякам" с Лазурного берега даже ничьей.

Но "Монако" есть "Монако", и за это нам стоит поблагодарить судьбу. Постоянно получая шансы для атаки, хозяева поля транжирили их с чисто французским легкомыслием. Если смотреть коэффициент ожидаемых голов xG, то он будет всего 1.44 против 0.74 у "Шахтера" - разница несущественная при такой статистике ударов. То есть, критической остроты "Монако" в атаке, как правило, не создавал. Возможно, все дело действительно в психологии, в закрепощении, как предположил на послематчевой пресс-конференции Нико Ковач?"

"Сегодня" отдает должное новичку "Шахтера":

"Большая заслуга в голе Педриньо. Бразилец выцарапал мяч в центре на подступах к штрафной, пошел в дриблинг и прошел троих. Далее – дело техники. Педриньо без проблем уложил мяч в пустой угол ворот метров с 13-ти.

Под конец тайма гости отдали инициативу "Монако", однако без проблем контролировали игру. После перерыва французы немного прижали Шахтер. Особенно активными были Головин и Бен Йеддер, которые не боялись напрягать Трубина с разных дистанций.

Что интересно, в порыве освежить атаку Ковач поменял именно Головина с Бен Йеддером, а вовсе не инертного Фолланда. А изменения эти не дали своего эффекта. Монегаски прижали "Шахтер" к воротам и практически не давали шанса на контратаки.

Впрочем, и у ворот Трубина можно вспомнить не так много опасных моментов. Боаду бил в штангу, а удары от Тчуамени, Мартинша и Диатта парировал кипер гостей.

"Шахтер" выстоял и добыл сверхважную победу на стадионе "Луи II". Ничья или победа в Харькове через неделю позволят команде Роберто Де Дзерби стать участником группового раунда Лиги чемпионов.

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Сегодня состоится еще несколько матчей четвертого раунда отбора в Лигу чемпионов. В Лиссабоне "Бенфика" будет принимать ПСВ. Большие шансы выйти на поле в основном составе имеет украинец Роман Яремчук