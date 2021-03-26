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пятница, 26 марта 2021 21:00

Что нужно знать о следующем сопернике сборной Украины

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Что нужно знать о следующем сопернике сборной Украины
Тэмму Пукки - главная ударная сила финнов. Фото: Gettyimages.com

28 марта сборная Украины в Киеве сыграет против Финляндии у квалификации Кубка мира-2022. Что нужно знать о следующем сопернике команды Андрея Шевченко?

Будут играть на Евро-2020/21. Финны впервые в своей истории вышли на чемпионат Европы. В отборочной группе заняли 2-е место, пропустив вперед Италию.

Потеряли очки в 1-м матче отбора к Кубку мира. Финляндия не смогла победить дома Боснию и Герцоговину -2:2. Финны пропустили первыми, но затем смогли забить дважды. За 6 минут до конца игры позволили сопернику уйти от поражения.

Тренерская команда. 56-летний Маркку Канерва работает со сборной с 2016 года. До этого работал помощником главного тренера и наставником молодежной команды. Всего в системе сборных Финляндии работает более 15 лет. Основа черта финнов - коллективная, рациональная игра.

Играют в 3 центральных защитника. Финны играют по схеме 1-5-2-1-2. В обороне играет сразу 5 защитников и 2 опорника, которые работают на разрушение. Форварды постоянно меняются местами, ищут мяч в глубине поля и активно помогают в обороне.

Основа черта финнов - коллективная, рациональная игра

Не так давно играли против Украины. В отборе к Кубку мира-2018 Украина и Финляндия играли в одной группе. В обоих матчах украинцы одержали тяжелые, минимальные победы. В Харькове - 1:0, а в Хельсинки - 2:1.

Без звезд. В команде нет ярких игроков, как в свое время был Яри Литманен или бывший динамовец Роман Еременко. Футболисты играют в местной лиге, чемпионате Норвегии, второстепенных клубах Англии, Италии и Германии. Наиболее известны среди всех - Теему Пукки из "Норвича, Глен Камара из "Рейнджерс" и Лукаш Градецки из "Байера". Последний сейчас травмирован.

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Построение игры. Финляндия - рациональная команда, которая ставит результат на 1-е место. Игра для них не особенно важна. Играть будут 2-м номером через количественную защиту, быстрый переход из обороны в атаку и "стандарты". Благодаря отличной командной дисциплине финны "сушат игру" и пытаются искать ошибки в защите соперника.

Украине нужна максимальная концентрация. Команда Шевченко - выше классом соперника. Украинцам нужно избежать потерь мяч в середине поля, не дать возможность финнам быстро переходить на чужую половину поля. В атаке - максимально давить на оппонента , использовать высокий прессинг. Важным оружием должны стать дальние удары и индивидуальное мастерство. Тренерский штаб сборной должен отойти от варианта игры против Франции и построить более атакующую модель игры.

Матч Украина - Финляндия состоится на НСК "Олимпийский". Начало матча в 21:45. В этот же день Франции в гостях сыграет против Казахстана.

После стартового тура 4 команды имеют в своем активе по одному очку. Казахстан пропускал 1-й тур.

Обслуживать матч в Киеве румынская бригада судей во главе с 36-летним Иштваном Ковачем, ассистентами которого станут Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артеня, четвертый арбитр - Андрей Кивуля.

Автор: Сергей Тищенко
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26
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