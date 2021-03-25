"Шевченко окончательно стал прагматиком" - реакция СМИ на матч Франция - Украина

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Сборная Украины стартовала с ничьей в отборе к Кубку мира.

Подопечные Андрея Шевченко смогли не проиграть французам на "Стад де Франц". На гол Антуана Гризманна гости ответили точным ударом Сергея Сидорчука.

Gazeta.ua собрала реакцию СМИ на удачный старт Украинской.

"Футбол 24" отмечает тренерскую эволюцию наставника Украины Андрея Шевченко.

"Андрей Николаевич приходил в сборную с лозунгом о футболе, основанном на владении мячом, от которого команда не уйдет ни при каких условиях. Украина в рамках этого стиля обыгрывала середняков, но в матчах с топами обжигалась. Каждая такая неудача добавляла в работу Шевченко нотки прагматизма, а прошлая осень с коронавирусными потерями и разгромами от Испании и Франции окончательно убедила тренера: главное - результат".

Журналист сайта "Трибуна" Дмитрий Литвинов считает, что отсутствие ВАР и недооценка Францией соперника стали ключевыми в матче.

"Мало кто говорил о реальности взять очки в Париже. Но нам очень серьезно помогли два обстоятельства. Первое - несмотря на то, что Дидье Дешам, наверное, пытался донести своим, что это совсем другая Украина, шапкозакидательские настроение у французов точно были. Команда откровенно не включала всю мощь после относительно быстрого гола и до счета 1:1. Кажется, только Гризманн действовал в привычно напористой манере, которой от него все не могут дождаться в "Барселоне". Остальные же ожидали, что сборная Украины сама упадет в руки.

Шапкозакидательские настроение у французов точно были. Команда откровенно не включала всю мощь после относительно быстрого гола и до счета 1:1.

Могло случиться и такое - и тут время вспомнить о втором важнейшем факторе, который прямо повлиял на ход матча. Отсутствие ВАР в квалификации Кубка мира откровенно удивляет. Ок, вы считаете, что не можете обеспечить равные условия для системы на всех стадионах, но зачем отключать ее на тех аренах, где для этого есть все?"

У национальной сборной Украины есть хорошие шансы побороться за победу в группе, считает Ua-footbalL.com.

"Качественный матч в исполнении Украины. Без лишних движений, без паники, без большого количества грубых ошибок. Тут не то что стыдиться нечего, тут радоваться нужно. В теоретически самом сложном матче группы команда Шевченко берет очки и открывает перед собой неплохие перспективы. Продолжение следует".

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Игра сборной Украины в 3 центральных защитника оправдала себя. Команде Шевченко удалось закрыть лидеров французов, считает "Футбум".

"Украинцы давление держали. Экспериментальная схема с тремя центрбеками не рухнула карточным домиком, Матвиенко добротно страховал под напором Кингсли Комана и Бенжамена Павара левый фланг, Илья Забарный подскакивал под Килиана Мбаппе, а Сергей Кривцов лишь однажды не достал до подачи на Оливье Жиру. Ну и Пресенелю Кимпембе после перерыва Виталий Матвиенко пробить позволил. И всё на этом".

28 марта сборная Украины сыграет против Финляндии. Начало матча в 21:45. В другом матче группы Босния и Герцоговина разошлась миром с Финляндией - 2:2. Победитель группы получает прямую путевку на Кубок мира - 2022. Команда, которая займет 2-е место, будет играть стыковые матчи за право поехать в Катар, где состоится финальный турнир.