Что нужно знать о приходе Нагельсманна в "Баварию"

Юлиан Нагельсман станет самым молодым тренером "Бавраии" в истории клуба. Фото: Gettyimages.com

Наставник "Лейпцига" 33-летний Юлиан Нагельсманн со следующего сезона возглавит мюнхенскую "Баварию".

Ханси Флик покинет свой пост из-за конфликта со спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем. Флика сватают в сборную Германии после Евро-2020/21. Юахим Лёв покинет свой пост в июле.

Заместитель главного редактора журнала "Футбол" и футбольный комментатор Андрей Шахов специально для Gazeta.ua поделился ожиданиями от прихода Нагельсмана в "Баварию"

Нагельсманн оптимальный вариант для "Баварии"?

На этот вопрос только будущее даст ответ, а именно - количество и качество завоеванных при нем трофеев. Очевидно одно: это был самый ожидаемый, самый очевидный вариант.

Кто еще был кандидатом на работу в Мюнхене?

У меня сложилось ощущение, что Нагельсманн был кандидатом и №1, и №2, и №3, а также №15. Наверняка в клубе рассматривали какие-то запасные варианты, но они находились глубоко в тайнике. Главное было сделать предложение Нагельсманну, от которого бы он не смог отказаться. Я бы, например, в случае отказа Нагельсманна задумался о тренере "Аякса" Эрика тен Хага, который, во-первых, классный и перспективный тренер, во-вторых, имеет опыт работы в "Баварии" (возглавлял молодежную команду - Gazeta.ua) . Новый тренер не будет менять "Баварию"

Готовый Нагельсманн выдержать давления результата?

Вообще не вижу проблем. У него в 33 года опыта больше, чем у многих 60-летних! Спас "Хоффенхаймом" от вылета, вывел его в ЛЧ, с "Лейпцигом" играл в полуфинале Лиги чемпионов.

Так, у него пока нет трофеев, но у него и не было команды, с которой он мог их завоевать. С "Хоффе" и "Лейпцига" он выжимал максимум, но их предел куда ниже, чем у "Баварии".

Способен Нагельсманн сделать "Баварию" лучше?

Способен. Хотя несмотря на "Баварию" прошло сезонного образца казалось куда еще лучше?! Я уверен, что "Бавария" бы и сейчас ПСЖ переиграла, если бы "вирус ФИФА" не отнял у них Роберт Левандовски, который из-за травмы, полученной в сборной, не пропустил матчи с чемпионами Франции. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"

Гвардиола работал три года. Анчелотти и Ковач - не продержался два сезона. Флик - полтора. На сколько сможет задержаться Юлиан в Мюнхене?

Понятно, что мы не знаем всей тайны, но меня очень удивило, что в конфликте Флик - Салихамиджич клуб не встал на сторону тренера, который в прошлом году выиграл с "Баварией" абсолютно все! На этот вопрос очень сложно ответить, поскольку мы не знаем, как сложатся отношения Юлиана и Салихамиджич, но одно очевидно: Флик своими результатами заслужил большее доверие и уважение. В чемпионате "Бавария" побеждала со всеми этими тренерами, и этим в Германии никого не удивишь. Вопрос в еврокубках, а вот Лигу чемпионов выиграть не смог ни Пеп, ни Карло - никто, кроме Флика!

Приход Нагельсманна - это лучшее время прощаться со звездами-ветеранами типа Левандовски, Мюллера и Нойера?

Нет. Какой резон отказываться от услуг лучшего вратаря, нападающего и атакующего полузащитника? В Левандовски 39 голов в чемпионате - больше, чем когда-либо. В Мюллера 17 ассистов, и по этому показателю он тоже лидер в Бундеслиге. Холанд не нужен Нагельсманну

Как кадрово и структурно изменится "Бавари"я при новом тренере?

Руководство "Баварии" заявило, что новых дорогих расходов в межсезонье не будет, ибо состав "Баварии" очень хороший. Понятно, что изменения коснутся линии обороны - пойдут Давид Алаба (станет игроком "Реала" -Gazeta.ua), Хави Мартинес и Жером Боатенг, придут Дайо Упамекано и Крис Ричардс, а в атаке, похоже, не изменится ничего. Ну и Нагельсманн вряд ли что-то кардинально менять . Не нужно ломать то, что работает. Иногда достаточно внести лишь небольшие коррективы.

Тренеру Нагельсманну нужен форвард Эрлинг Холанд?

В "Лейпциге" был бы очень нужен, поскольку клуб так и не нашел замену Тимо Вернеру (перешел в "Челси - Gazeta.ua) и частенько играет вообще без "девятки". А вот "Баварии" он абсолютно не нужен! При таком Левандовски, который в каждом сезоне забивает больше, чем в предыдущем, зачем? Роберт привык играть один на острие атаки и покупать Холанда, по-моему, абсурд.

Юлиан Нагельсманн не смог стать профессиональным игроком из-за постоянных травм колена. Закончил с футболом в 19 лет. После чего начал учиться на тренера. В "Аугсбургзе" работал помощником Томаса Тухля. Работал тренером молодежной команды "Хоффенхайму", а в 2016 году стал наставником первой команды. К тому времени ему было 28 лет. С 2019 года возглавляет "Лейпциг". С командой смог выйти в полуфинал Лиги чемпионов. В услугах Нагельсманна были заинтересованы - "Барселона", "Тоттенхэм", "Челси".