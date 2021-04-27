33-летний тренер возглавит "Баварию" в следующем сезоне

Юлин Нагельсманна станет самым молодым тренером в истории "Баварии". Фото: REUTERS

Тренер 33-летний Юлиан Нагельсманн возглавит футбольный клуб "Баварию" в следующем сезоне.

Контракт с мюнхенцами будет подписан на пять лет и вступит в силу 1 июля 2021 года, сообщает официальный сайт "Баварии".

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По неофициальным данным, чемпион Германии заплатил за нового тренера рекордные €15 млн компенсации "Лейпцигу" за расторжение контракта.

"Баварии" пришлось искать нового тренера из-за конфликта Ханса-Дитера Флика со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. Наставник команды оставит Мюнхен в конце сезона и заменит Йоахима Лёва во главе национальной сборной Германии.

Юлиан Нагельсманн провел шесть лет в системе "Хоффенхайма" (2013 - 2019), а последние два сезона возглавлял "Лейпциг". По сообщению СМИ, в услугах тренера также был заинтересован "Тоттенхэм".