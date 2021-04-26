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понедельник, 26 апреля 2021 13:42

"Бавария" нашла нового тренера

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&quot;Бавария&quot; нашла нового тренера
Юлиан Нагельсман 2-й сезон возглавляет "Лейпциг". Фото: Gettyimages.com

"Бавария" хочет, чтобы 33-летний Юлиан Нагельсманн возглавил команду в новом сезоне.

Мюнхенский клуб начал официальные переговоры с РБ "Лейпциг" о подписании Нагельсманна, сообщает Sport1.de.

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Саксонцы готовы отпустить специалиста на замену Хансу-Дитеру Флику, однако решили заработать на нем приличную сумму. Ранее они заявляли о €15-20 млн компенсации за разрыв контракта. Теперь аппетиты "быков" выросли до €30 млн.

Сейчас самым дорогим коучем является Андре Виллаш-Боаш, за переход которого из "Порту" в "Челси" англичане заплатили в 2011 году € 15 млн.


Юлиан Нагельсманн тренирует РБ "Лейпциг" с 2019 года. Его контакт с "быками" действует до 2023 года. До этого работал в "Хоффенхайм".

Нынешний наставник "Баварии" Флик покинет команду летом и возглавит после Евро-2020/21 сборную Германии.

За пять туров до окончания чемпионата "Бавария" опережает "Лейпциг" на семь очков.

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