Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"

Роберто Де Дзерби 2-й сезон возглавляет "Сассуоло". Фото: Gettyimages.com

Итальянский тренер "Сассуоло" 41-летний Роберто Де Дзерби является главным кандидатом на пост тренера "Шахтера" в следующем сезоне.

Дончане ищут нового наставника после провального сезона, в котором команда не смогла завоевать ни одного титула. Луиш Каштру вряд ли получит шанс исправить ситуацию в виде нового контракта.

Де Дзерби - креатура Дарио Срны, который работает в "Шахтёре" директором по футболу.

Итальянский скаут Алекс Великих специально для Gazeta.ua рассказал о потенциальном тренера "Шахтёра".

Есть ли шансы у "Шахтёра" пригласить Де Дзерби?

Да. Но им нужно выиграть конкуренцию у других клубов. В услугах наставника заинтересованы итальянские и испанские команды. Одним из главных кандидатов на приглашение Де Дзерби считают "Фиорентину".

Готов "Сассуоло" отпустить тренера?

Руководители клуба хотят, чтоб он остался. Де Дзерби еще не принял окончательного решения о своем будущем. "Сассуоло" понимает, что может потерять наставника. Поэтому видит преемника в тренере "Вероны" Иване Юриче. Де Дзебри является сторонником идей Гвардиолы

Какая репутация у Де Дзерби на родине?

Роберто сейчас является самым интересным молодым тренером в Италии на клубном уровне. Мы не говорим о типичном итальянском специалисте старой школы, как Марчелло Липпи, Фабио Капелло, Карло Анчелотти, Массимилиано Аллегри. Наставник "Сассуоло" - тренер новой формации, на идеи которого существенно повлияла концептуальные взгляды Хосепа Гвардиолы. Контроль мяча, доминирование в игре, комбинаторность с игрой преимущественно низом - это все почерк "Сассуоло". ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Луческу и "Динамо" идеально подходят друг другу

Подходит по стилю Де Дзерби "горнякам"?

Да. Стилистически его видение игры очень подходит философии донецкой команды.

Не станет проблемой, что в "Шахтёре" много бразильцев?

Де Дзерби работает не один в команде. В "Сассуоло" у него в штабе 21 специалист. Они помогут ему решить эти проблемы и найти подход к каждому игроку. Роберто только 41 год. Он может еще учиться. При желании овладеет португальским языком. Не вижу в этом проблемы. Не стоить забывать, что в системе "горняков" есть Дарио Срна и Карло Николини, которые помогут адаптироваться итальянском наставнику к украинским реалиям и работе в команде. В штабе "Сассуоло" работает 21 специалист

Кто входит в тренерский штаб Де Дзерби?

Давид Посанцини работает как помощник. Массимо Каркарино и Микеле Кавали помогают в плане аналитики. В плане физической подготовки - Маркатило Маркатилли, Винченцо Тереза, Аугостино Тибауда. Диетолог Альберто Бергантино. Есть и русскоязычный специалист - это физиотерапевт Геннадий Беленький из Казахстана, он уже много лет живет в Италии.

Какие сильные и слабые стороны специалиста?

Сильные стороны этого специалиста - желание играть в современный футбол. Атакующий техничный, где сочетаются индивидуальные действия игроков с четкой системой взаимодействий при позиционной атаке. Именно этот баланс является отличием его видение футбола. Слабые стороны - отсутствие опыта и работы за пределами Италии. Четыре года назад он попытался уехать из Италии в испанский чемпионат, но в последний момент переход сорвался. Де Дзерби ищет возможность развития, не думает только об Италии.

Для Де Дзерби вариант с "Шахтёром" интересный?

Роберто серьезно относиться к продолжения своей карьеры за рубежом. Начал учить иностранные языки. "Шахтёр" регулярно играет в Лиге чемпионов, имеет авторитет клуба, который удачно экспортирует футболистов в ведущие чемпионаты. Это делает для Де Дзебри вариант с переездом в Украину привлекательным и трамплином в сильную команду. Для дончан тренер мог бы стать генератором воплощения новых идей и возможностью успешных выступлений. Это сотрудничество выгодно обеим сторонам.

Роберто Де Дзерби не имел успешной карьеры футболиста. Он выступал за молодежные команды "Милана" и большую часть времени провел в командах Серии "В" и "С". Два года выступал в Румынии за "Клуж". Завершил профессиональные выступления в 2013 году. Сначала работал наставником "Палермо", "Беневенто", а в 2018 году возглавил "Сассуоло", который сделал крепким середняком серии "А". В текущем сезоне команда занимает восьмое место и будет бороться выход в Лигу Европы. Контакт наставника с клубом действует до лета 2021 года.