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пятница, 12 ноября 2021 21:00

Что нужно знать о чемпионе мира по боксу Юрие Захарееве

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В украинском любительском боксе вырос новый суперталант – Юрий Захареев. Чемпионат мира, завершившийся менее недели назад в Белграде, Сербия, зафиксировал его появление и дал много поводов для оптимизма. 19-летний боксер из Одесской области на одном дыхании прошел всех соперников и стал чемпионом мира среди взрослых в весовой категории до 71 кг. Он мастеровитый, с отличной ручной скоростью и работой ног, психологически устойчивый и с невероятной функциональной готовностью. Но свое место среди мировой элиты молодой украинец еще должен подтвердить на следующих стартах.

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Юрий Захареев за 11 дней чемпионата мира выиграл 6 поединков. С сильнейшим соперником – казаком Асланбеком Шимбергеновым – встретился в четвертьфинале. И победил его в достаточно ровном бою по разделенному решению судей – 3:2, выбрав при этом единственно правильную тактику. Благодаря своей активности, темпу и прессингу, украинец вымотал на 9 лет старшего, более опытного, габаритного, физически более сильного соперника и вырвал победу во второй половине боя. Шимбергенов – мощный, искусный боксер, двукратный чемпион Всемирной серии бокса в составе казахстанского клуба "Астана Арланс", призер Азиатских игр, но он никогда не был призером чемпионатов мира. Как и соперник Юрия в финале – сверстник казахстанца Вадим Мусаев, представитель Федерации бокса России. Юрий Захареев прошел испытания серьезными соперниками, но пока не элитными.

Было бы интересно взглянуть на его противостояние с Рониэлем Иглесиасом - действующим (и двукратным) олимпийским чемпионом. 33-летний кубинец приехал на чемпионат мира, но вряд ли к нему готовился. Он вылетел уже после первого боя. А второй по титулованности боксер - Шахрам Гиясов из Узбекистана, олимпийский вице-чемпион 2016 года, чемпион мира 2017-го и непобедимый в 11 боях боксер-профессионал - проиграл во втором раунде соревнований. Его выбил из турнира Шимбергенов. Из восьмерки четвертьфиналистов Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 69 кг – ближайшей до 71 кг, в которой Юрий Захареев стал чемпионом мира – в Белграде выступал лишь упомянутый Иглесиас. Проверку на прочность многими другими Юрию придется пройти. В частности, на чемпионате Европы 2022 года, который состоится весной.

Воспитанник Заслуженного тренера Украины Игоря Юрескула на сербском чемпионате мира продолжил свою невероятную серию побед. В его активе 7 золотых медалей на чемпионатах Украины в разных возрастных категориях. В сентябре 2021 года в Одессе он не только впервые выиграл "золото" взрослого чемпионата Украины, но и был признан лучшим боксером турнира. Боксер из села Андреевка Белгород-Днестровского района также становился чемпионом Европы среди юниоров и молодежи, а в апреле этого года выиграл чемпионат мира среди молодежи. По данным статистического сайта Boxrec, Юрий Захареев выиграл все проведенные 18 поединков - с сентября 2019-го, когда начал вестись подсчет.

Захареев стал самым молодым украинским чемпионом мира

Новоиспеченный чемпион мира также побил несколько рекордов. Он стал первым в истории мирового бокса, кому удавалось в течение года выиграть чемпионаты мира как среди молодежи, так и взрослых. А еще Захареев стал самым молодым украинским чемпионом мира. В день финала, 6 ноября, ему было 19 лет 1 месяц 18 дней. Предыдущий рекорд он побил почти на 2 года. Он принадлежал чемпиону мира 1982 года, дончанину Александру Ягубкину (21 год 21 день). А во времена Независимости самым молодым украинцем – чемпионом мира по боксу был Василий Ломаченко. Земляк Захареева, уроженец его районного центра Белгород-Днестровского, выиграл "золото" чемпионата мира 2009 года в возрасте 21 года 6 месяцев 24 дня.

Юрий Захареев стал лишь восьмым украинцем, выигравшим чемпионат мира среди любителей. До него это делали Виктор Савченко (1978), Александр Ягубкин (1982), Василий Ломаченко (2009, 2011), Тарас Шелестюк (2011), Евгений Хитров (2011), Александр Усик (2011) и Александр Хижняк (2017).

Автор: Василий Танкевич
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