Почему Хижняк проиграл в финале Олимпиады

Один из лучших боксеров-любителей планеты последнего пятилетия Александр Хижняк, 26 лет, проиграл в финале Олимпийских игр бой бразильцу Эберту Консейсау, который никак не должен был проигрывать. Он мог уступить в полуфинале - мощному филиппинскому панчеру Эумиру Марсьялю. Такое развитие событий можно было предположить. Но поражение в финале от бразильца Герберта Соузы стала абсолютной сенсацией и шоком для боксерского мира.

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Александр Хижняк вышел на финал как никогда заряженным на победу и, пожалуй, со слишком горячей головой. Первые два раунда он выиграл без вопросов - все пятеро судей отдали ему оба раунда. А в третьем Хижняк со стартовых секунд попер вперед с намерением поставить эффектную точку в финальном поединке. Вместо того чтобы действовать осторожнее, "засушить" бой, связать действия соперника и даже уступив в раунде, довести его до победы по очкам.

Что дальше произошло - все мы знаем. Неплохо технически оснащенный бразилец поймал момент, когда Хижняк опустил правую руку и крепко приложился к его челюсти левым боковым. Это произошло в размене, который навязал Хижняк, а Соузе ничего не оставалось, как этот размен принять. Иначе шансов победить не было никаких. И это произошло в размене, который Хижняк - учитывая выигранные два раунда и чрезвычайную цену победы в поединке - не должен был навязывать. Это было абсолютно глупо.

И здесь вопрос даже не столько к Хижняку, который вместо того чтобы хладнокровно довести бой до победы, бросился в драку тогда, когда этого делать не стоило. Этот вопрос к его тренерскому углу - отцу и тренеру Александру Хижняку-старшему и главному тренеру сборной Леониду Лоивскому. Именно они должны были успокоить боксера перед третьим раундом и подсказать действовать осторожно, надежно с минимумом рисков. Когда на кону золотая олимпийская медаль - и когда она практически в твоем кармане - навязывать размены ради зрелищности или чтобы нокаутировать соперника - это очень сомнительная тактика. Или ее отсутствие.

Но тренерской руки ощутимо не было. В этом ключевом раунде своей любительской карьеры "Полтавский Танк" (прозвище боксера - gazeta.ua) прямолинейно попер вперед чтобы "переехать" своего очередного соперника. Не сложилось.

Есть вопросы и жалобы на то, что рефери остановил бой, не начав отсчет. Тема дискуссионная и мысли по этому поводу разделились. Факт в том, что Хижняк побывал в тяжелом нокдауне и встав, "заплясал", не держась крепко на ногах. Рефери имел основания останавливать поединок чтобы поберечь здоровье боксера. Другое дело, что, возможно, исходя из логики и хода этого поединка, он, наверное, мог таки дать Хижняку возможность продолжить поединок после нокдауна. И если бы он проявил признаки того, что не восстановился, тогда имел полное право останавливать бой. А так есть определенная недосказанность. И разговоры о том, как бы закончился бой, видимо, будут продолжаться еще долго.

Александр Хижняк потерпел первое поражение за последние 5 лет

Александр Хижняк потерпел первое поражение за последние 5 лет - в последний раз он проигрывал 23 июня 2016-го на турнире в Баку, Азербайджан, белорусу Михаилу Даугалявцу. И поражение рано или поздно должно было произойти. Но когда это произошло в финале Олимпиады так глупо - это очень обидно.

Александр Хижняк каждого своего соперника побеждает за счет грубой физической силы, непрерывного давления и агрессии, активности, но отнюдь не исходя из своего мастерства защиты, тактической гибкости и хитрости. Соперники начали подбирать к его манере ключики. Хижняк имел большие проблемы во втором бою на олимпийском турнире с доминиканцем Еури Седеньо. Он имел огромные проблемы с филиппинцем Эумиром Марсьялем. Обох таки осилил разделенным судейским решением благодаря своей невероятной физической подготовке и способности держать удары. С Эбертом Консейсау в финале не получилось. И это должно стать серьезным звоночком для того чтобы начать менять свой бокс, а не поверив дружнему хору товарищей, списать все на судейскую несправедливость и оставить все как есть.

Боксерская звезда Александра Хижняка ярко взошла в 2017 году. В марте в Румынии он выиграл чемпионат Европы среди мужчин до 22 лет. В июне в Харькове стал чемпионом Европы среди взрослых, а в сентябре в Гамбурге выиграл чемпионат мира и был признан лучшим боксером чемпионата мира независимо от весовой категории. В июне 2021 года в Париже выиграл лицензионный турнир на Олимпиаду, победив в финале чемпиона мира 2019 крымчанина-перебежчика в Россию Глеба Бакши. На олимпийском турнире в Токио Александр Хижняк был в статусе первого сеяного.