Почему Хижняк проиграл в финале Олимпиады

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Просмотров: 153
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 864
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
Просмотров: 2791
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
4 Просмотров: 333
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
Просмотров: 486
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Просмотров: 2323
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Просмотров: 14067
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
5 Просмотров: 1098
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
1 Просмотров: 1044
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 882
Фото
Все фото
5
8
6
7
7
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
&quot;Горжусь своими матчами в Токио&quot; - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Украинка покорила &quot;гору-убийцу&quot;, где погибает каждый четвертый
Украинка покорила "гору-убийцу", где погибает каждый четвертый
Видео
Все видео
Как Озил поиздевался над Сидорчуком
Как Озил поиздевался над Сидорчуком
Главная надежда Украины на Олимпиаде хочет побить мировой рекорд 34-летней давности
Главная надежда Украины на Олимпиаде хочет побить мировой рекорд 34-летней давности
"Шахтер" нашел усиление состава в Мексике
"Шахтер" нашел усиление состава в Мексике
На машину выдающегося тренера упала кабина КАМАЗа
На машину выдающегося тренера упала кабина КАМАЗа
"Колос" не смог победить "Шахтер" в Лиге конференций
"Колос" не смог победить "Шахтер" в Лиге конференций
Интервью
1/5
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
7 Просмотров: 1179
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 270
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 855
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 342
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1971
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
06 августа 2021
Просмотров: 414
Немає синергії
Над ним знову насміялися, принизили. І знову… сказати б, дівчата, але обидві – колеги, керівники європейських країн. Він тиждень не ...
суббота, 07 августа 2021 21:02

Почему Хижняк проиграл в финале Олимпиады

  Комментировать
 

Один из лучших боксеров-любителей планеты последнего пятилетия Александр Хижняк, 26 лет, проиграл в финале Олимпийских игр бой бразильцу Эберту Консейсау, который никак не должен был проигрывать. Он мог уступить в полуфинале - мощному филиппинскому панчеру Эумиру Марсьялю. Такое развитие событий можно было предположить. Но поражение в финале от бразильца Герберта Соузы стала абсолютной сенсацией и шоком для боксерского мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский боксер превзошел достижение Кличко, Ломаченко и Усика

Александр Хижняк вышел на финал как никогда заряженным на победу и, пожалуй, со слишком горячей головой. Первые два раунда он выиграл без вопросов - все пятеро судей отдали ему оба раунда. А в третьем Хижняк со стартовых секунд попер вперед с намерением поставить эффектную точку в финальном поединке. Вместо того чтобы действовать осторожнее, "засушить" бой, связать действия соперника и даже уступив в раунде, довести его до победы по очкам.

Что дальше произошло - все мы знаем. Неплохо технически оснащенный бразилец поймал момент, когда Хижняк опустил правую руку и крепко приложился к его челюсти левым боковым. Это произошло в размене, который навязал Хижняк, а Соузе ничего не оставалось, как этот размен принять. Иначе шансов победить не было никаких. И это произошло в размене, который Хижняк - учитывая выигранные два раунда и чрезвычайную цену победы в поединке - не должен был навязывать. Это было абсолютно глупо.

И здесь вопрос даже не столько к Хижняку, который вместо того чтобы хладнокровно довести бой до победы, бросился в драку тогда, когда этого делать не стоило. Этот вопрос к его тренерскому углу - отцу и тренеру Александру Хижняку-старшему и главному тренеру сборной Леониду Лоивскому. Именно они должны были успокоить боксера перед третьим раундом и подсказать действовать осторожно, надежно с минимумом рисков. Когда на кону золотая олимпийская медаль - и когда она практически в твоем кармане - навязывать размены ради зрелищности или чтобы нокаутировать соперника - это очень сомнительная тактика. Или ее отсутствие.

Но тренерской руки ощутимо не было. В этом ключевом раунде своей любительской карьеры "Полтавский Танк" (прозвище боксера - gazeta.ua) прямолинейно попер вперед чтобы "переехать" своего очередного соперника. Не сложилось.

Есть вопросы и жалобы на то, что рефери остановил бой, не начав отсчет. Тема дискуссионная и мысли по этому поводу разделились. Факт в том, что Хижняк побывал в тяжелом нокдауне и встав, "заплясал", не держась крепко на ногах. Рефери имел основания останавливать поединок чтобы поберечь здоровье боксера. Другое дело, что, возможно, исходя из логики и хода этого поединка, он, наверное, мог таки дать Хижняку возможность продолжить поединок после нокдауна. И если бы он проявил признаки того, что не восстановился, тогда имел полное право останавливать бой. А так есть определенная недосказанность. И разговоры о том, как бы закончился бой, видимо, будут продолжаться еще долго.

Александр Хижняк потерпел первое поражение за последние 5 лет

Александр Хижняк потерпел первое поражение за последние 5 лет - в последний раз он проигрывал 23 июня 2016-го на турнире в Баку, Азербайджан, белорусу Михаилу Даугалявцу. И поражение рано или поздно должно было произойти. Но когда это произошло в финале Олимпиады так глупо - это очень обидно.

Александр Хижняк каждого своего соперника побеждает за счет грубой физической силы, непрерывного давления и агрессии, активности, но отнюдь не исходя из своего мастерства защиты, тактической гибкости и хитрости. Соперники начали подбирать к его манере ключики. Хижняк имел большие проблемы во втором бою на олимпийском турнире с доминиканцем Еури Седеньо. Он имел огромные проблемы с филиппинцем Эумиром Марсьялем. Обох таки осилил разделенным судейским решением благодаря своей невероятной физической подготовке и способности держать удары. С Эбертом Консейсау в финале не получилось. И это должно стать серьезным звоночком для того чтобы начать менять свой бокс, а не поверив дружнему хору товарищей, списать все на судейскую несправедливость и оставить все как есть.

Боксерская звезда Александра Хижняка ярко взошла в 2017 году. В марте в Румынии он выиграл чемпионат Европы среди мужчин до 22 лет. В июне в Харькове стал чемпионом Европы среди взрослых, а в сентябре в Гамбурге выиграл чемпионат мира и был признан лучшим боксером чемпионата мира независимо от весовой категории. В июне 2021 года в Париже выиграл лицензионный турнир на Олимпиаду, победив в финале чемпиона мира 2019 крымчанина-перебежчика в Россию Глеба Бакши. На олимпийском турнире в Токио Александр Хижняк был в статусе первого сеяного.

Автор: Василий Танкевич
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему Хижняк проиграл в финале Олимпиады». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
августа

Взорвали американские посольства

"Аль-Каида" подорвала посольства США в странах Африки

Самое читаемое
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
14
 Просмотров: 14040
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
 Просмотров: 7299
Табу в оформлении жилья: пять устаревших идей интерьера
Табу в оформлении жилья: пять устаревших идей интерьера
5
 Просмотров: 6705
Горячая Каменских, Никитюк на сапборде и голые фото любимой Неймара - что публикуют звезды в сети
Горячая Каменских, Никитюк на сапборде и голые фото любимой Неймара - что публикуют звезды в сети
12
 Просмотров: 5688
Водитель легковушки влетел в фуру: авто пополам, а в вещах погибшего - &quot;сюрприз&quot;
Водитель легковушки влетел в фуру: авто пополам, а в вещах погибшего - "сюрприз"
6
 Просмотров: 5643
Спорт
Вторая золотая медаль не дается сборной Украины
Вторая золотая медаль не дается сборной Украины
 1 Просмотров: 306
Магучих стала бронзовой призеркой Олимпиады
Магучих стала бронзовой призеркой Олимпиады Просмотров: 549
Украина имеет еще одну "бронзу" Олимпиады
Украина имеет еще одну "бронзу" Олимпиады Просмотров: 369
Маркевич назвал имя нового тренера сборной Украины
Маркевич назвал имя нового тренера сборной Украины Просмотров: 783
Людмила Лузан побеждает за счет необычной гибкости
Людмила Лузан побеждает за счет необычной гибкости Просмотров: 720
Больше всего комментируют
12
Дело Нацкорпуса: активисты оточили Шевченковский райсуд
7
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
5
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
4
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
3
Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина
Голосов: 406
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть