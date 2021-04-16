Что надо знать накануне матча "Шахтер" - "Динамо"

Луиш Каштру и Мирача Луческу. Фото: ФК "Шахтер"

17 апреля состоится центральный матч второй части чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо".

Донеччанам обязательно нужно побеждать. Для подопечных Луиша Каштру это последний шанс побороться за чемпионство.

"Шахтеру" ничего не остается, как атаковать и идти вперед. Бывшие лидеры уже не могут давать результат. Тайсон рассорился с руководителями клуба и вернется в Бразилию. Исмаили никак не может отойти от травмы колена. Кондиции Марлоса сейчас не лучшие. Только Жуниор Мораес стал "оживать" и вернулся после травмы колена Тарас Степаненко. Недавние новички команды - Тете, Манор Cоломон, Додо - должны становиться лидерами команды.

Теперь у "Динамо" в роли "джокера" есть не только Жерсон Родригес, но и Виктор Цыганков

Проблемы с Тайсоном сократили глубину состава команды. Каштру не имеет возможности усиливать игру или предлагать сопернику разные варианты ведения игры. Без Тайсона донеччане потеряли атакувальний потенциал в середине поля. Каштру строит свои атаки через фланги.

"Шахтер" последние матчи играет с двумя разрушителями - Степаненко и Майконом - в середине поля, чтобы как-то нивелировать проблемы в обороне. Витао явно не убедил. Лучшие времена Сергея Кривцова уже прошли, а Николаю Матвиенко не хватает стабильности и лидерских качеств. Каштру тасует оборону. Сейчас вернул Валерия Бондаря в центр и на левом фланге доверяет Маркиньосу Сиприано. Это не способствует надежности.

Мирча Луческу показал себя как консервативный тренер. От него не стоит ожидать неожиданностей, особенно в важных матчах. "Динамо" будет нивелировать сильные стороны соперника и играть вторым номером.

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Из-за перебора карточек пропустит матч Сергей Сидорчук. Важность капитана команды для игры "Динамо" значительна. Ему нет альтернативы. Луческу ничего не будет выдумывать, а поставит в середину поля Владимира Шепелева.

Напряжение поединка будет способствовать достаточно большому количеству предупреждений, вероятны удаления

Учитывая нынешние атакующие акценты в игре "Шахтера", важной станет надежность Виталия Миколенко и Томаша Кендзеры - крайних защитников "Динамо". Луческу попробует опять решить игру во втором тайме, как он это уже неоднократно делал в матчах чемпионата Украины. После перерыва киевляне увеличивают темп игры и давят на слабые стороны соперника. Теперь у "Динамо" в роли "джокера" есть не только Жерсон Родригес, но и Виктор Цыганков, который восстановился после травмы.

Многое будет зависеть от психологии. "Шахтер" чувствует давление ответственности за результат. "Динамо" в противовес имеет право на ошибку.

Вряд ли мы увидим какую-то зрелищную игру с большим количеством моментов.

Напряжение поединка будет способствовать достаточно большому количеству предупреждений, вероятны удаления. Арбитр матча Екатерина Монзуль известна своей принципиальностью.

Игра между "Шахтером" и "Динамо" начнется в 19:30, текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

В первом круге "Шахтер" победил "Динамо" - 3:0. Суперкубковый матч выиграл Луческу – 3:1.

В турнирной таблице динамовцы опережают "Шахтер" на 7 очков за 5 туров до финиша чемпионата.