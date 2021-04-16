Что надо знать накануне матча "Шахтер" - "Динамо"

 
Ексклюзивы
1/5
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 801
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 378
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1080
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 603
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1566
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 909
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 252
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 954
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1809
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Просмотров: 450
Фото
Все фото
6
6
26
21
24
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Видео
Все видео
Как "Шахтер" разгромил "Динамо"
Как "Шахтер" разгромил "Динамо"
Дубль 19-летнего форварда помог "Динамо" победить "Шахтер"
Дубль 19-летнего форварда помог "Динамо" победить "Шахтер"
Стали известны участники полуфинала Лиги Европы
Стали известны участники полуфинала Лиги Европы
Аргентинец забил один из самых красивейших голов сезона
Аргентинец забил один из самых красивейших голов сезона
"Рома" не дала обыграть себя "Аяксу"
"Рома" не дала обыграть себя "Аяксу"
Интервью
1/5
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 954
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1809
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 765
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1350
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 891
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
16 апреля 2021
2 Просмотров: 270
Пишний бюст
У нас нібито є країна. А в ній існує буцімто інформаційно-­культурний простір. Так принаймні вважається. Проте, хоч як парадоксально, в тому ...
суббота, 17 апреля 2021 09:00

Что надо знать накануне матча "Шахтер" - "Динамо"

  Комментировать
Что надо знать накануне матча &quot;Шахтер&quot; - &quot;Динамо&quot;
Луиш Каштру и Мирача Луческу. Фото: ФК "Шахтер"

17 апреля состоится центральный матч второй части чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо".

Донеччанам обязательно нужно побеждать. Для подопечных Луиша Каштру это последний шанс побороться за чемпионство.

"Шахтеру" ничего не остается, как атаковать и идти вперед. Бывшие лидеры уже не могут давать результат. Тайсон рассорился с руководителями клуба и вернется в Бразилию. Исмаили никак не может отойти от травмы колена. Кондиции Марлоса сейчас не лучшие. Только Жуниор Мораес стал "оживать" и вернулся после травмы колена Тарас Степаненко. Недавние новички команды - Тете, Манор Cоломон, Додо - должны становиться лидерами команды.

Теперь у "Динамо" в роли "джокера" есть не только Жерсон Родригес, но и Виктор Цыганков

Проблемы с Тайсоном сократили глубину состава команды. Каштру не имеет возможности усиливать игру или предлагать сопернику разные варианты ведения игры. Без Тайсона донеччане потеряли атакувальний потенциал в середине поля. Каштру строит свои атаки через фланги.

"Шахтер" последние матчи играет с двумя разрушителями - Степаненко и Майконом - в середине поля, чтобы как-то нивелировать проблемы в обороне. Витао явно не убедил. Лучшие времена Сергея Кривцова уже прошли, а Николаю Матвиенко не хватает стабильности и лидерских качеств. Каштру тасует оборону. Сейчас вернул Валерия Бондаря в центр и на левом фланге доверяет Маркиньосу Сиприано. Это не способствует надежности.

Мирча Луческу показал себя как консервативный тренер. От него не стоит ожидать неожиданностей, особенно в важных матчах. "Динамо" будет нивелировать сильные стороны соперника и играть вторым номером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" уже стало чемпионом

Из-за перебора карточек пропустит матч Сергей Сидорчук. Важность капитана команды для игры "Динамо" значительна. Ему нет альтернативы. Луческу ничего не будет выдумывать, а поставит в середину поля Владимира Шепелева.

Напряжение поединка будет способствовать достаточно большому количеству предупреждений, вероятны удаления

Учитывая нынешние атакующие акценты в игре "Шахтера", важной станет надежность Виталия Миколенко и Томаша Кендзеры - крайних защитников "Динамо". Луческу попробует опять решить игру во втором тайме, как он это уже неоднократно делал в матчах чемпионата Украины. После перерыва киевляне увеличивают темп игры и давят на слабые стороны соперника. Теперь у "Динамо" в роли "джокера" есть не только Жерсон Родригес, но и Виктор Цыганков, который восстановился после травмы.

Многое будет зависеть от психологии. "Шахтер" чувствует давление ответственности за результат. "Динамо" в противовес имеет право на ошибку.
Вряд ли мы увидим какую-то зрелищную игру с большим количеством моментов.

Напряжение поединка будет способствовать достаточно большому количеству предупреждений, вероятны удаления. Арбитр матча Екатерина Монзуль известна своей принципиальностью.

Игра между "Шахтером" и "Динамо" начнется в 19:30, текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
В первом круге "Шахтер" победил "Динамо" - 3:0. Суперкубковый матч выиграл Луческу – 3:1.
В турнирной таблице динамовцы опережают "Шахтер" на 7 очков за 5 туров до финиша чемпионата.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что надо знать накануне матча "Шахтер" - "Динамо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
апреля

Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей

Изобрели новую бильярдную игру

Концертный зал построили для коммунистов

Солдаты расстреляли мирную акцию рабочих

Болезнью "монархов" заболеть может каждый

Законодательно установили 8-часовой рабочий день

Самое читаемое
Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа
Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа
 Просмотров: 12915
Американская модель продемонстрировала идеальную фигуру в различных купальниках
Американская модель продемонстрировала идеальную фигуру в различных купальниках
6
 Просмотров: 9108
&quot;Лучший подарок&quot; – разыскали пропавшего 2-летнего мальчика
"Лучший подарок" – разыскали пропавшего 2-летнего мальчика
4
 1 Просмотров: 7722
Голая украинская диджей, Кухар в бикини и топлесс от участницы &quot;ВИА Гры&quot; - чем поражают звезды в сети
Голая украинская диджей, Кухар в бикини и топлесс от участницы "ВИА Гры" - чем поражают звезды в сети
10
 Просмотров: 6219
10 поз в сексе, чтобы интим сводил с ума
10 поз в сексе, чтобы интим сводил с ума Просмотров: 6030
Спорт
Итальянский тренер обсуждает предложение "Шахтера"
Итальянский тренер обсуждает предложение "Шахтера" Просмотров: 27
Как "Шахтер" разгромил "Динамо"
Как "Шахтер" разгромил "Динамо"
 Просмотров: 720
Стоит ли "Динамо" возвращать Ярмоленко
Стоит ли "Динамо" возвращать Ярмоленко
 Просмотров: 234
Лидер "Шахтера" официально покинул клуб
Лидер "Шахтера" официально покинул клуб Просмотров: 369
Бензема определился со своим будущим
Бензема определился со своим будущим Просмотров: 180
Больше всего комментируют
9
Большинство - за продолжение: спросили мнение киевлян о жестком локдауне
3
Избили и оставили траурные венки: "покупатели" фермерского хозяйства требовали $700 тыс.
2
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2
Разрыв между Вирастюком и Шевченко уже не 749 голосов - "Чесно"
2
"Зачем мы закрывали каналы Медведчука? Чтобы подобную х*рню россияне несли на 1+1?" - журналистка
Голосов: 105
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть