Четырьмя мячами Холанд побил рекорд бундеслиги

Эрлинг Холанд считается одним из наибльших талантов в мире. Фото Рейтер

Вчера берлинская "Герта" в рамках матча 8-го тура чемпионата Германии 2020/21 принимала "Боруссию" Д. Встреча, проходившая в Берлине на "Олимпиаштадион", завершилась со счетом 2:5 в пользу гостей.

Четыре гола в этой игре записал на свой счет норвежский нападающий Эрлинг Холанд, который также в день матча выиграл премию Golden Boy. 20-летний нападающий забил свой 23-й гол в 22-х поединках Бундеслиги, побив достижение Уве Зееелера (20 голов в 22-х матчах).

Эта победа позволила дортмундцам (18 очков) подняться на второе место в турнирной таблице Бундеслиги и вплотную приблизиться к лидирующей "Баварии" (19 очков). "Герта" с 7-ю баллами занимает лишь 13-ю позицию.

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В следующем туре "Боруссия" Д примет "Кельн", а столичный коллектив отправится в гости к "Байеру".