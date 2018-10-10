Четырех из пяти победителей Мохаммеда Али воспитал один тренер

10 октября 2001-го в возрасте 90 лет скончался выдающийся боксерский тренер, американец Эдди Фатч - профессор бокса, который повлиял на формирование истории этого вида спорта во второй половине ХХ века. Он воспитал четырех из пяти победителей Мохаммеда Али - Джо Фрейзера, Ларри Холмса, Кена Нортона и Тревора Бербика. В 1994 году внесен в Международный зал боксерской славы. В 1997 году "The Ring" назвал его величайшим тренером со времен основания журнала в 1922 году.

По-настоящему популярным стал, сотрудничая с Джо Фрейзером.

- Он не менял стиль своих боксеров, а развивал его. Когда Фатч пришел в мой лагерь, у меня уже был тренер - Янки Дарем. После смерти Янки, Эдди не пытался менять его наработки, а лишь следовал им, - говорил Джо Фрейзер о Фатче.

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- Самый сильный дух из всех, он воевал от гонга до гонга, - говорил Эдди о Джо. - Каждый тренер должен иметь одного Джо Фрейзера в своей жизни.

Фатч называют тренером, который "нашел лазейку" к Мохаммеду Али. Он заметил, что "Величайший" часто опускал правую руку. Этим пользовались его подопечные Джо Фрейзер и Кен Нортон, которые успешно доставали Али левым крюком и джебом.

Эдди Фатч воспитал четырех из пяти победителей Мохаммеда Али

Широкой публике Эдди Фатч стал известен, когда во время третьего боя с Али - "Триллер в Маниле", 1 октября 1975 года - остановил поединок в перерыве перед финальным, пятнадцатым, раундом. Лицо Фрейзера было залито кровью и он едва успевал замечать выпады соперника.

- Садись, сынок, - говорил Джо, снимая его с боя. - На этом все. Никто никогда не забудет то, что ты сделал сегодня.

Фатча упрекали, говорили, что Джо был в состоянии продолжать бой. Эдди отвечал:

- Он хороший отец и я не хотел, чтобы его дети осиротели.

Всего за свою тренерскую карьеру Эдди Фатч работал с более чем двумя десятками чемпионов мира. Среди самых известных - Джо Фрейзер, Ларри Холмс, Кен Нортон, Монтелл Гриффин, Риддик Боу, Майкл Спинкс, Джонни Тапиа. Ушел на пенсию в 1998 году, в возрасте 86 лет, а ушел из жизни в 90.